Banda di ladre al supermercato

Con la refurtiva nel sacco. Così i carabinieri hanno fermato quattro ladri, tre donne e un uomo tutti romeni, che avevano appena messo a segno un furto in un supermercato di Formello, a nord della Capitale.

Nello specifico, i carabinieri della stazione Le Rughe, allertati dalla direzione di un supermercato di viale Africa e intervenuti prontamente sul posto, hanno notato tre donne uscire con fare sospetto dall’esercizio commerciale e dirigersi, con passo svelto, verso un uomo a bordo di un’autovettura.

Riconosciuti dai militari per la coincidenza degli indumenti e dei tratti somatici con la descrizione fornita dal direttore dell’attività commerciale, venivano fermati e identificati. Trovati in possesso di circa cento confezioni tra profumi e prodotti per l’igiene personale per un valore pari a circa 400 euro, i quattro sono stati arrestati in flagranza di reato. La refurtiva è stata riconsegnata al supermercato.

Tutti gli arresti sono stati convalidati e contestualmente, su richiesta del reparto operante, ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi nonché socialmente pericolosi, la Questura di Roma ha emesso nei loro confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di Formello.