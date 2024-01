A Piazza Mazzini il primo appuntamento col Plogging del 2024

Domenica 21 gennaio si terrà a Prati, con partenza alle ore 09:30 dai giardini di Piazza Mazzini, il primo appuntamento di Plogging del 2024 nel quartiere.

L’attività consiste in una camminata, di circa 2 km, per le strade del quartiere affiancata dalla raccolta dei rifiuti. Obiettivo di giornata è quella di mantenere pulito il territorio e allo stesso tempo fare gruppo mantenendosi attivi. Chi vorrà partecipare dovrà munirsi di un paio di guanti da giardinaggio.

I partecipanti partendo da Piazza Mazzini passeranno per via Oslavia, Piazza Bainsizza, via Achille Papa, via Marcello Prestinari, Piazza Monte Grappa, Viale Mazzini per poi tornare ai giardini di Piazza Mazzini.

L’evento è patrocinato dal municipio I con la presenza di diverse associazioni come Retale Roma Prati, Liberamente, Caschi Verdi, Insieme 17.