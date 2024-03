Incendio nella notte, evacuata palazzina di 4 piani. Intossicato un uomo

Evacuati a scopo precauzionale. Notte di apprensione per gli abitanti di una palazzina a Prati, allontanati dalle proprie abitazioni in seguito a un incendio divampato in un appartamento al pian terreno. Lievemente intossicato il proprietario della casa, un 62enne italiano.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 a partire dalle 20:50 di venerdì 22 marzo per un incendio in una palazzina di quattro piani di viale Giuseppe Mazzini. Al civico 73 sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri della stazione Roma Trionfale. In fiamme un'abitazione al pian terreno. Tratto in salvo il proprietario, un 62enne rimasto lievemente intossicato, i soccorritori hanno quindi evacuato i residenti dello stabile signorile di Prati.

Interrotta l'erogazione del gas - poi ripristinata - i pompieri hanno quindi domato le fiamme e messo in sicurezza la palazzina. Medicato sul posto il proprietario dell'abitazione, secondo i primi riscontri l'incendio sarebbe stato conseguenza di un corto circuito. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.