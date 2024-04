Incidente in piazzale maresciallo Giardino: scontro auto moto, morto 77enne

Incidente mortale nella zona dello stadio Olimpico. Un uomo di 77 anni è morto in uno scontro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 12 aprile, in piazzale maresciallo Giardino. Alla guida della sua moto BMW, l'uomo si è scontrato con una Panda rossa. Lo schianto alle 14.00, all'altezza dell'incrocio con viale Angelico. Sbalzato dalla sua moto, la vittima ha sbattuto la testa sull'asfalto perdendo il casco. Inutili i soccorsi: sul posto è infatti giunta un'ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Alla guida dell'auto una donna di 60 anni che si è subito fermata a prestare i primi soccorsi. Il tratto di piazzale maresciallo Giardino, tra viale Angelico e il semaforo con Circonvallazione Clodia è - mentre scriviamo - ancora chiuso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo pronto intervento traffico. Ulteriori indagini sono in corso da parte degli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.