Villa Mercede, dopo tre anni di chiusura arriva la buona notizia: "A gennaio ripartono i lavori"

Sono passati tre anni e Villa Mercede a San Lorenzo è ancora parzialmente inaccessibile. La notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018 un boato zittì il caos della movida: il muro di cinta su via dei Marrucini crollava sul marciapiede e sulle auto in sosta, con la tragedia evitata per un soffio. L'area giochi, ancora transennata, è ormai stata mangiata dalla vegetazione che ha preso nuovamente il sopravvento. Le linee Atac 492, C2, C3 e N3destra (ex N10) sono ancora deviate e solo dopo mesi dal crollo il Municipio, grazie alla messa in sicurezza immediata costata quasi 50.000 euro (fondi stanziati con somma urgenza), è riuscito a riaprire via dei Marrucini al traffico facendola tornare a due corsie.

"Quello che è successo con Villa Mercede - spiega l'assessore al Verde del Municipio II, Rino Fabiano - rientra nelle modalità di assegnazione delle gare d'appalto dell'epoca prima Marino, poi Tronca e infine Raggi. Una gara da 1 milione e 300mila euro per ristrutturare il muro di cinta che ha vissuto un iter di esecuzione lungo due anni. La Sovrintendenza si è vista affidare il bando come da regolamento, il cantiere è stato assegnato quasi un anno fa alla ditta che ha preso possesso dei lavori ma va tutto a rilento. Da quello che sappiamo, però, sembra che a gennaio 2022 i ponteggi che vediamo vuoti da 8 mesi verranno finalmente popolati dagli operai e i lavori saranno conclusi".

"L'augurio che mi faccio - conclude Fabiano - è che il cambio di passo in questa amministrazione sia quello di rendere tutto più umano e veloce per il bene d San Lorenzo, perché via dei Marrucini rappresenta uno snodo di transito importante dalla Città universitaria alla via Prenestina. Sappiamo che il quartiere non è facilmente attraversabile. Speriamo da una parte di risolvere il problema della riparazione del muro e dall’altra che si innestino collaborazioni istituzionali affinché Municipio, Sovrintendenza e Dipartimento Tutela Ambientale possano poi spendere risorse internamente alla villa, rendendola più bella possibile, ricostruendo un’area ludica, mettendo in sicurezza le alberate e nelle mie intenzioni riqualificando il playground che è già utilizzassimo".

Nel frattempo anche i cittadini di San Lorenzo chiedono che l'opera viva un'accelerazione. Venerdì pomeriggio il comitato di quartiere si è riunito di fronte a Villa Mercede in un sit-in di protesta: "Oltre il muro c'è un giardino" è lo slogan scritto sopra uno striscione appeso alle cancellate che delimitano il muro di cinta da ricostruire. "A tre anni dalla caduta del muro di Villa Mercede - le parole del comitato - , riteniamo sia giusto ribadire a chiare lettere la necessità di un intervento rapido per il ripristino del muro e di tutto l’interno della Villa, della messa in sicurezza e del rifacimento dell'area ludica, affinché la cittadinanza possa tornare a frequentarla nella sua totale bellezza".