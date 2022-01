Voragine in viale dei Colli Portuensi, altri tre mesi di lavori e niente cambi di viabilità

Ripartono a pieno ritmo, è la promessa, i lavori per la riparazione delle fogne su viale dei Colli Portuensi. Dalla voragine che ha inghiottito un'autocisterna lo scorso 15 aprile, causata dal cedimento di parte del collettore fognario, il cantiere è andato per le lunghe.

"Acea completerà in settimana lo spostamento dei sottoservizi e nella prossima avvierà il posizionamento della palificata. I lavori termineranno il prossimo 15 aprile" ha comunicato l'assessore ai Lavori pubblici del Campidoglio Ornella Segnalini. Si spera di fare prima, per placare l'ira di residenti e commercianti che ormai da mesi protestano per i disagi provocati dalla chiusura del tratto stradale. Gli operai dovranno posizionare 440 pali per scendere a 18 metri di profondità.

"Lavoreranno sette giorni su sette e fino alle 23 per accelerare il più possibile" spiega a RomaToday l'assessore municipale Francesco Geraci. Escluso il lavoro notturno, perché le trivelle in azione farebbero troppo rumore disturbando il sonno dei residenti, già alla prese con non poche magagne legate alla viabilità.

Resta infatti chiuso il tratto iniziale del viale, all'angolo con la circonvallazione Gianicolense, all'altezza del civico 10 in direzione dell'ospedale San Camillo Forlanini. E non ci sono possibilità al momento di intervenire con viabilità alternative, magari restringendo il cantiere e consentendo il passaggio. "Siamo stati in sopralluogo con il Comandante dei vigili - precisa Geraci - ma non ci sono le condizioni di sicurezza per effettuare modifiche".

Le ragioni delle lungaggini? Alla voragine del 15 aprile ne è seguita una seconda l'8 giugno mentre il cantiere era in corso, con il tratto a valle della porzione di fognatura oggetto delle lavorazioni interessato da un secondo avvallamento che ha rallentato il tutto.