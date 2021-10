Scuola, il "Manara" fa assemblea a Villa Pamphilj: "Non ci fanno usare il cortile, ma noi vogliamo vederci"

Cinquecentotrenta metri quadri di cortile, ma l'assemblea per presentare candidate e candidati al consiglio d'istituto e alla consulta provinciale al liceo "Luciano Manara" di Monteverde, si fa a Villa Pamphilj. A raccontarlo all'agenzia Dire è uno dei rappresentanti d'istituto, Gabriele Negozio.

L'appuntamento per oggi, quindi, è stato all'interno del parco storico tra i più grandi della Capitale. Visto che il protocollo sanitario anti-Covid ancora impedisce l'utilizzo degli spazi comuni all'interno del liceo, gli alunni si organizzano diversamente: "C'è chi si collegherà dal telefonino - spiega Gebriele - chi rimarrà a casa, ma noi ci vedremo in presenza. Ovunque si fanno manifestazioni ed eventi al 100% della capienza, non capisco perchè per la scuola dovrebbe essere diverso".

Il "Manara" attualmente conta circa 820 alunni "ma di solito non si presentano più di 200 persone, avremmo potuto usare il cortile senza problemi, è grande 530 metri quadrati". Ed è proprio la questione spazi a tenere banco nella scuola di via Basilio Bricci da quando l'anno scolastico è ricominciato, totalmente in presenza anche se con orari scaglionati. "Non abbiamo ancora una palestra - racconta sempre alla Dire Gabriele - . I lavori di ristrutturazione vengono continuamente rimandati e poi ci sono problemi di capienza delle aule. Abbiamo 3-4 classi con 30 persone, altre da 28. Durante la ricreazione può utilizzare il cortile solo il 25% di noi studenti, a turno, così le altre classi restano dentro l'aula o all'interno dell'istituto, che dal punto di vista del contagio è più rischioso".