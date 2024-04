"Partigiano stupratore assassino". Sfregio alla lapide di Forte Bravetta

Vandalizzata e sfregiata la lapide di Forte Bravetta, in ricordo dei caduti della Resistenza e simbolo della Liberazione nel XII municipio. Ignoti hanno scritto con vernice rossa "partigiano stupratore assassino". Gesto condannato immediatamente dal presidente Elio Tomassetti e dall'Anpi, l'associazione nazionale partigiani d'Italia.

Nel giorno delle celebrazioni della Liberazione, i cittadini del XII municipio si sono svegliati con lo sfregio di uno dei luoghi simbolo della Resistenza del quartiere. A Forte Bravetta la lapide è stata imbrattata da una scritta ingiuriosa con vernice rossa: "Partigiano stupratore assassino".

"I fascisti, d'altronde non cambiano mai. Questo gesto - il commento di Elio Tomassetti, presidente del XII - dimostra l’attualità della lotta antifascista oggi ed è un motivo in più per essere tanti nei luoghi in cui deporremo le nostre corone in ricordo dei martiri della Resistenza, e per essere dalle 12.30 fino a sera a Forte Bravetta. Ringraziamo la Questura di Roma e il Servizio decoro di Roma Capitale che sono già a lavoro per coprire questo scempio".