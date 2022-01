Il mercato di via dei Capasso sarà pronto entro luglio

I lavori procedono e la fine dell'opera, assicura il municipio, è prevista tra giugno e luglio. Questione di mesi insomma e finalmente il mercato di via dei Capasso, salvo sorprese, entrerà in funzione. Sedici box per il nuovo mercato rionale che il quadrante Bravetta-Pisana attende da anni.

Nel 2018 (con due anni di ritardo) è stato affidato il cantiere, ma la ditta ha abbandonato per difficoltà economiche ancor prima di cominciare. Un nuova gara è stata indetta a fine 2020 e il cantiere è ripartito solo lo scorso luglio.

"Appena avremo l'opera collaudata possiamo pubblicare l'avviso pubblico per la consegna degli spazi" spiega a RomaToday il presidente del XII municipio Elio Tomassetti. Di sedici banchi previsti infatti, dieci sono da affidare, mentre sei provengono dalla vicina piazza dei Visconti, che finalmente verrà riqualificata.

I fondi, 750mila euro, sono stati finalmente stanziati dall'attuale amministrazione. "La piazza verrà progettata insieme ai cittadini e ai commercianti della zona" annuncia ancora Tomassetti. A prometterlo lo stesso sindaco Roberto Gualtieri che lo scorso venerdì ha scelto Bravetta per il consueto tour settimanale nei quartieri della città.

I lavori in via dei Capasso, partiti lo scorso luglio dopo un ritardo di anni, prevedono oltre all'area dei box, un percorso pedonale attrezzato con panchine, fioriere e lampioni, adiacente all'area verde. Oltre a una zona di carico e scarico merci, aree di parcheggio per gli operatori e gli ospiti del mercato, per le persone con disabilità. L'intera struttura sarà dotata di tutti gli impianti per i nuovi box, compresi uno fotovoltaico e un solare termico. Sarà presente anche un edificio per i servizi igienici, sia per gli operatori del mercato che per gli ospiti.