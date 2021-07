Mercato via dei Capasso, partono i lavori. Virginia Raggi: “Un’ottima notizia per il quartiere”

Doveva essere inizio giugno, è stato inizio luglio: partono i lavori per il mercato di via dei Capasso a Bravetta. Su Roma Today avevamo dato conto dell’alone “di mistero” che circondava lo sblocco di un cantiere atteso da molto tempo. E’ la stessa sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook e il Campidoglio in una nota ad annunciare che l’azienda sta iniziando le lavorazioni.

“Il cantiere è coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici e prevede la creazione di una nuova struttura con uno spazio esterno destinato alla vendita ambulante a rotazione, di un percorso pedonale attrezzato con panchine, fioriere e lampioni, adiacente all’area verde, con il quale si arriva all’area coperta del mercato separata da una recinzione”, scrive Roma Capitale in una nota: “Prevista una zona carico e scarico merci, aree di parcheggio per gli operatori e gli ospiti del mercato, per le persone con disabilità. L’intera struttura sarà dotata di tutti gli impianti per i nuovi box, compresi uno fotovoltaico e un solare termico. Sarà presente anche un edificio per i servizi igienici, sia per gli operatori del mercato che per gli ospiti”.

Tre le dichiarazioni a corredo della notizia. La sindaca Virginia Raggi: “L’inizio dei lavori per il nuovo mercato è un’ottima notizia per tutto il quartiere. È un ulteriore tassello con il quale intendiamo rilanciare il commercio in periferia, con strutture all’avanguardia e in sicurezza”. L’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Linda Meleo aggiunge: “Siamo soddisfatti per l’avvio di questo importante cantiere per il territorio. I residenti del quartiere attendevano l’inizio dei lavori da molto tempo. Realizzeremo una struttura all’avanguardia con uno spazio all’esterno e uno all’interno. È prevista anche un’area carico e scarico merci e nuovi impianti tra cui fotovoltaico e solare termico”. L’assessore al Commercio Andrea Coia incalza: “Grazie all'attenzione di questa amministrazione per il settore, finalmente un altro mercato vede luce. Le strutture rionali sono per noi un tesoro sociale, culturale e commerciale da tutelare e rilanciare grazie a progetti e investimenti comunali che nel 2021 arriveranno a 37 milioni di euro. Gli altri partiti regalavano cubature ai privati, noi restituiamo spazi ai cittadini e dignità agli operatori”.