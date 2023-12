Via i vecchi banchi, al centro del mercato Tufello arriva la “piazzetta sociale”

Il mercato rionale del Tufello cambia volto, diventa non solo un punto di riferimento per la spesa di prodotti ortofrutticoli ed enogastronomici per tutta la zona ma un vero e proprio luogo di incontro e condivisione. Sul modello dei mercati europei, vivi e vissuti.

La piazzetta sociale al mercato Tufello

Dopo aver smantellato i vecchi banchi, il Municipio III ha ridisegnato il centro del mercato rionale realizzando una sorta di piazzetta sociale. Tavolini e sedute, divanetti. Sullo sfondo i banchi con gli operatori al lavoro. Un luogo dove fermarsi, consumare i prodotti acquistati o anche leggere un buon libro, scambiare due chiacchiere.

“Abbiamo immaginato e realizzato arredi al centro della struttura per ripensare i mercati rionali come piazze e luoghi di incontro utili a favorire non solo la socialità e le attività culturali, ma anche per promuovere più occasioni di scambio e incontro per le attività commerciali e artigianali all’interno e all’esterno del mercato” ha spiegato il minisindaco Paolo Marchionne. “Una grande sfida che ci siamo dati come obiettivo e che a piccoli e lunghi passi vede i primi risultati”. L’obiettivo resta quello di riattivare il commercio locale e promuovere cultura nei quartieri, “sopratutto - ha specificato il presidente - in quelli più in difficoltà dal punto di vista della sicurezza e del tessuto sociale”.