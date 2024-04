Croce celtica proiettata in aula e saluto romano durante il collettivo al liceo Archimede

Una croce celtica proiettata sul muro dell'aula durante il collettivo studentesco e un ragazzo che tende il braccio nel tipico saluto romano fascista. Sono queste le diapositive che arrivano dal liceo "Pacinotti-Archimede" in III municipio. La denuncia pubblica è arrivata dal Collettivo Valerio Verbano.

Croce celtica nel nome della scuola

L'episodio si è verificato il 24 aprile, durante un'assemblea del collettivo studentesco prima della Festa della Liberazione. Sul muro dell'aula in cui sono riuniti ragazze e ragazzi c'è scritto "Pacio", abbreviazione di "Pacinotti", con la O trasformata in una croce celtica. Contemporaneamente, un giovane seduto alla cattedra fa il saluto romano. L'organizzazione politica studentesca "Valerio Verbano", in memoria dello studente dell'Archimede ucciso in casa dai fascisti il 22 febbraio 1980, ha denunciato in un post Instagram l'accaduto.

Cori per il Duce durante il collettivo

"Ci sono cose che fanno ridere e cose che non fanno ridere. Una croce celtica nel nome della nostra scuola non è uno scherzo, è una vergogna per tutt* noi". Poi il racconto: "Durante il collettivo studentesco - si legge nel post - parte de* present* si è spinto a proiettare croci celtiche sulla lavagna dell'aula magna, mentre altr* student* inneggiavano al Duce". Una scena totalmente inappropriata, in qualsiasi contesto e ancor più in una scuola e alla vigilia delle celebrazioni del 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

La posizione del rappresentante d'istituto

Il presidente del collettivo, però, sia commentando il post in questione, sia sul proprio account Instagram, prova a ridimensionare l'accaduto: "Io sono antifascista come tutti voi - esordisce -. Il comitato è una riunione democratica, come da statuto appena approvato. Mi dissocio, come tutto il comitato, da qualsiasi forma di violenza, compromissione della democrazia o fascismo. L'immagine è totalmente decontestualizzata". Come spiega il giovane, a quanto sembra, in quel momento era in corso una discussione su striscioni esposti dalla tifoseria della squadra di calcio d'istituto durante una delle ultime partite. Per questo "senza la nostra autorizzazione e in maniera rischiosa" qualcuno ha proiettato tramite Pc la scritta sulla lavagna dell'aula magna.

"Una bravata, nessun fascismo"

Sul saluto romano, il presidente del comitato spiega che "va condannato come gesto inopportuno, non come apologia di fascismo". E sui cori inneggianti al Duce "in quel momento c'erano schiamazzi generali dovuto all'immagine, che per molteplici cause generano riso". Insomma, "è stata una bravata, un atto che va condannato come inopportuno. In fascismo non c'entra, non mi appartiene e non appartiene a nessuno dei ritratti in foto".