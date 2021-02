Colombo, procedono i lavori sulla ciclabile: gli attraversamenti sono diventati visibili

Proseguono i lavori di riqualificazione della pista ciclabile sulla dorsale della Cristoforo Colombo. L'intervento è partito nel mese di ottobre.

Lo stato dei lavori

“I tecnici del dipartimento lavori pubblici del Comune stanno ultimando, nei pressi di via Palos, gli interventi sulla pavimentazione e sulla segnaletica per garantire ai ciclisti maggiore visibilità e sicurezza” ha spiegato la Sindaca Raggi. Il rifacimento della pista è arrivato anche oltre via Palos, interessando il tratto della pista che si sviluppa all’altezza del quartiere di San Paolo.

Quale tratto viene riqualificato

L’intervento è destinato a sistemare la pista che fiancheggia la Cristoforo Colombo e che in alcuni punti, ad esempio a Montagnola, si sviluppa passando per le aree verdi. “Il progetto, nel tratto tra gli archi delle Terme di Caracalla e via Laurentina, è stato il frutto di una scelta condivisa con i cittadini nell’ambito del processo partecipativo sperimentale #RomaDecide” ha ricordato la Sindaca.

Gli attraversamenti colorati

Nell'ambito della riqualificazione della pista sono stati introdotti degli attraversamenti ciclopedonali, segnalati con una vernice rossa, che in passato erano assenti. "Sembra un intervento da poco, ma grazie a questa coloratissima vernice la visibilità della pista risulta notevolmente aumentata e, di conseguenza, migliora la sicurezza per chi la utilizza - ha commentato il presidente della commissione sport Angelo Diario - Sono questi interventi 'da poco' che abbattono le barriere mentali e spingono a prendere in considerazione l'utilizzo della bicicletta, almeno per i piccoli spostamenti"

I fondi a disposizione

I cittadini del Municipio VIII avevano chiesto di destinare una parte dei fondi derivanti dalla convenzione urbanistica di piazza dei Navigatori, per sistemare le ciclabili esistenti nel territorio. Per il tratto in questione sono stati quindi messi a bilancio 400mila euro, destinati a migliorare gli attraversamenti ciclabili e tutto il percorso di una delle piste più utilizzate nel quadrante sud della capitale.