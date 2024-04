Clochard preso a pugni a Garbatella, salvato da un passante

Violenza davanti a decine di persone a Garbatella. Vittima un clochard preso a pugni in via Nicolò da Pistola da un uomo per futili motivi. A evitare il degenerare della situazione l'intervento di un passante che, urlando, ha messo in fuga l'aggressore, allontanatosi poi con la propria auto.

Siamo in via Nicolò da Pistoia, a due passi dalla Circonvallazione Ostiense, e sono da poco passate le 20. Secondo il racconto di alcuni testimoni a RomaToday l'aggressore, circa 50 anni, si trovava in compagnia di una donna. "Inveiva contro qualcuno a voce", secondo quanto riferito. Un senza dimora, seduto sulla panchina, ha chiesto all'uomo di calmarsi e di fare meno confusione. Da lì l'aggressione.

Da prima il clochard viene buttato a terra e poi preso ripetutamente a pugni. Il tutto davanti a decine di persone presenti in quel momento o accorse dalle strade limitrofe. Un passante ha iniziato a urlare. L'aggressore si è così dato alla fuga a bordo della propria auto.

Per il clochard, sanguinante e con diverse ferite, è stato necessario l'intervento dell'ambulanza che ha trasportato la vittima in ospedale.