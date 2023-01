Lavori su condutture idriche: scuole chiuse a Fregene, Focene e Maccarese

Dalle 9 alle mezzanotte di mercoledì 18 gennaio mancherà l'acqua o ci saranno forti abbassamenti di pressione nelle zone di Fregene, Focene e Maccarese. A renderlo noto è Acea Ato 2 che effettuerà la sospensione del flusso idrico di una importante condotta adduttrice. Ciò per consentire la realizzazione di interventi mirati al potenziamento del sistema idrico potabile a servizio del Comune di Fiumicino.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Per limitare i disagi, Acea Ato2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento Via di Castellammare 200, a Fregene; Via dei Dentali angolo Viale di Focene; Via di Porto Azzurro, 22, e Via della Pineta di Fregene 76, a Fregene. Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Rimarranno chiuse per assenza di acqua le seguenti scuole:

- Nido d’infanzia comunale Isola che non c’è, viale di Campo Salino 998 Maccarese;

- Nido d’infanzia Piccoli Passi, via Santa Teresa di Gallura 11 Fregene;

- Scuola dell’infanzia comunale Arcobaleno, via Portovenere 145 Fregene;

- Scuola dell’infanzia comunale Scatola Magica, viale di Focene snc Focene;

- IC Fregene-Passoscuro, Via Portovenere 145 Fregene;

- IC Maccarese, Via Castel San Giorgio 205, Maccarese;

- Scuola media statale San Giorgio, via di Maccarese 24, Maccarese;

- Istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci, Via di Maccarese 38-40, Maccarese;

- Istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci, sede distaccata, Viale Maria 561, Maccarese.