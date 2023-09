Che vittoria a VinciCasa: all'Eur vinti 200mila euro più una nuova casa

Il gioco VinciCasa ha regalato una grande gioia ad un fortunato giocatore della Capitale che ha vinto con una sola giocata una grossa cifra in denaro e una nuova casa.

Il gioco di Win For Life di Sisal infatti mette in palio 500mila euro (premio massimo) indovinando 5 numeri dell'estrazione (costo della giocata 2 euro). Il montempremi è così diviso:

200mila euro in denaro che il vincitore può utilizzare come meglio crede,

300mila dedicati all'acquisto di uno o più immobil in tutta Italia.

Grazie ad una fortunata cinquina (8, 9, 16, 19, 30 la combinazione vincente) centrata nell'estrazione di lunedì 11 settembre e giocata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria in Viale Civiltà del Lavoro 56, un fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera (avrà 2 anni di tempo per trovarla) e il ricco premio in denario.

Gioia infinita per un gioco che dalla sua nascita ha assegnato ben 196 case in tutta Italia.