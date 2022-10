Manichini impiccati e striscioni: contro il termovalorizzatore esordiscono gli "ardeatini"

Dopo la notizia dell'acquisizione dei terreni di Santa Palomba, approvata dal consiglio d'amministrazione di Ama lo scorso 18 ottobre, aumenta l'agitazione nel quadrante sud della Capitale. Quella che da aprile era solo una voce ricorrente, adesso assume i contorni di una (quasi) certezza: il termovalorizzatore potrebbe nascere nella borgata al confine con Pomezia. Di ufficiale ancora nulla, ma siamo al primo vero indizio concreto. Per questo un gruppo di cittadini ha messo in piedi una protesta "silenziosa" emulando i vicini della Laurentina.

Da Santa Fumia all'istituto comprensivo Formato, da Falcognana a Spregamore, in diversi luoghi del quadrante sono spuntati manichini "impiccati" e striscioni che chiedono di non costruire l'inceneritore voluto da Roberto Gualtieri. "Vogliamo vivere bene" chiedono i residenti dell'Ardeatina, strada che mal sopporta il traffico odierno e che eventualmente dovrebbe sopportare ulteriore aggravio con i camion che porteranno circa 600.000 tonnellate di rifiuti dei romani ogni anno verso l'impianto che, nel cronoprogramma dell'amministrazione, dovrebbe fare il suo esordio nel 2026.

Ad appoggiare la protesta spontanea, che non vede nessun comitato di quartiere alla regia, c'è il circolo agro romano meridionale di Legambiente: "I cittadini rivendicano il loro diritto alla salute - dichiara Massimiliano Coppola - il diritto di vivere immersi nella natura, di una viabilità tranquilla e non oberata da un traffico sempre più indecente di mezzi pesanti. L'agro romano meridionale è una terra da coltivare ed amare e non una terra da distruggere e industrializzare!". A RomaToday, poi, Coppola aggiunge: "Aspettiamo la convocazione di un consiglio straordinario - conclude - come richiesto dalle opposizioni. L'amministrazione deve dialogare con i quartieri su questo tema, non è ammissibile questo silenzio".