Parcheggi usati per il sesso a pagamento e discariche abusive

Dovevano essere parcheggi, nell'ambito del progetto "Cento Piazze" varato dalla giunta di Francesco Rutelli nel 1995, realizzati insieme ad un centro civico e un'area verde attrezzata, all'interno del quadrante Molino-Santa Felicola appena fuori dal Gra. Invece, oggi, a decenni di distanza, sono abbandonati al degrado, non illuminati, usati come discarica e a detta dei cittadini anche luogo di prostituzione. Il IX municipio sta lavorando a una risoluzione per far sì che il Comune torni ad occuparsene, mettendoli in sicurezza.

Degrado e abbandono a Molino-Santa Felicola

Siamo tra via Ignazio Molina e via Giovan Domenico Nardo. Palazzine di pochi piani, strade strette, un parco giochi recentemente recuperato. Un insediamento urbano nato senza troppe regole, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare, lungo la via Ardeatina. C'è un centro civico, c'è un pezzo di verde e due aree distinte che sarebbero destinate a parcheggio, in parte vengono utilizzate a questo scopo, ma non si sa bene chi dovrebbe prendersene cura: "Quando è stato sciolto il dipartimento periferie dall'amministrazione Raggi - spiega Giulio Corrente, consigliere di Europa Verde in IX e presidente della commissione mobilità - le competenze furono smistate tra Csimu e Pau, quindi lavori pubblici e urbanistica. Nel passaggio di consegne qualcosa non ha funzionato e ad oggi non si ha certezza dell'immissione in possesso delle aree".

Il mistero dell'immissione in patrimonio

Per questo motivo, dopo l'ok in commissione, la risoluzione passerà in consiglio per il voto finale, presumibilmente unanime. "Chiediamo che venga verificata la reale immissione - continua Corrente - e se verrà appurata, allora ci dovrà essere il passaggio al municipio, con l'attuazione della destinazione finale delle due aree". Con tutto ciò che comporta: pulizia, messa in sicurezza, recupero dell'asfalto, illuminazione. E, auspicabilmente, anche interventi sulle aree limitrofe, cioè il parco giochi che manca di alcune attrezzature e l'area pic-nic mai completata.

La denuncia dei cittadini

Ad aver portato all'attenzione dei consiglieri le criticità dell'area è Marco Vitale, presidente del comitato di quartiere: "Da anni ci sono auto che vengono abbandonate - spiega a RomaToday .- e molte volte risultano anche rubate. Va tutto a discapito dell'utilizzo dei parcheggi. Ignoti ciclicamente abbandonano i rifiuti, soprattutto al parcheggio di via Ignazio Molina, dove c'è il sollevamento Bel Poggio di Acea Ato 2 e in più si verificano atti individuali di prostituzione, non essendoci l'illuminazione. Noi chiediamo la sistemazione, con opportuna segnalazione dei parcheggi e illuminazione pubblica".

De Juliis (FdI): "Regna il caos"

"Un altro problema che incide molto sulla funzionalità e la sicurezza di quelle due aree - aggiunge il capogruppo di FdI, Massimiliano De Juliis - è che i bandi per la gestione del centro civico non vengono fatti da tempo, siamo già in proroga e bisognerà prorogare nuovamente. Regna il caos, le associazioni non sanno a chi rivolgersi se c'è un problema anche perché non è chiaro chi debba occuparsene. Sono tutti problemi, uniti al degrado e all'insicurezza dei cittadini, che abbiamo portato già in consiglio. Il parcheggio sterrato, quello che non ha abitazioni di fronte, è il più critico, perché ci lasciano carcasse di auto rubate, scooter, succede di tutto".