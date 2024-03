Ciclabili, strade più strette, un boulevard commerciale: così cambierà Fonte Meravigliosa

CI sono voluti cinque anni, ma alla fine il progetto dell'isola ambientale di Fonte Meravigliosa ha preso il via. In questi giorni è partito il cantiere in via Ferruzzi, nei prossimi mesi verranno effettuati anche gli altri interventi che trasformeranno la morfologia del quartiere. L'opera è stata scelta dai cittadini nell'ambito del bilancio partecipativo 2019 di epoca Raggi ed è stata rifinanziata rispetto allo stanziamento iniziale, arrivando a quasi 1 milione di euro.

Parte l'isola ambientale a Fonte Meravigliosa

Quella di Fonte Meravigliosa è una vera e propria operazione anti-traffico, in quello che è uno dei quadranti più congestionati del quadrante. Tra via del Casale Zola, via Tommaso Arcidiacono, via Gradi e via Ferruzzi passano circa mille automobili all'ora, ogni giorno. Con l'isola ambientale, votata dai cittadini romani durante la campagna "Roma Decide" del 2019, vengono messi al centro i pedoni e i ciclisti e imposti dei limiti di velocità agli automobilisti, dai 30 ai 50 km/h in base alla zona. Miglioramenti anche per le aree verdi, le alberature, l'illuminazione pubblica.

Costi quasi raddoppiati

Un iter faticoso, quello che ha portato all'inizio del cantiere. Il progetto esecutivo era stato consegnato a fine 2021 da Roma Servizi per la Mobilità, poi però è passato un anno prima di vedere i fondi nel bilancio di assestamento del 2022. Con tanto di petizione popolare (1.317 firme) presentata al sindaco Roberto Guatieri su iniziativa del blocco M5S-Civica Raggi. La previsione originaria dei costi, circa 500mila euro, non era più sufficiente: si è dovuto quasi raddoppiare. Il costo complessivo è salito alla fine della conferenza dei servizi indetta nel 2021: si è arrivati a 975mila euro.

I dettagli del progetto

Cosa prevede il progetto? Innanzitutto l'istituzione del limite di velocità a 50 km/h su via di Vigna Murata e l'installazione di barriere antirumore in prossimità delle abitazioni, stessa cosa su via della Cecchignola, mentre viale Stefano Gradi diventerà "zona 30". Sono poi previsti interventi di mitigazione del traffico e della velocità tramite attraversamenti pedonali rialzati, restringimento delle carreggiate, chicane per la riduzione della velocità, percorsi ciclabili. L'anello ciclabile sarà una pista bidirezionale a viale Stefano Gradi, via Tommaso Arcidiacono e via Roberto Ferruzzi (dove sono iniziati i lavori). La carreggiata, quindi, sarà ridotta, con conseguente restringimento delle corsie e quindi riduzione della velocità. La ciclabile si unirà agli itinerari naturalistici della zona, come il Fosso della Cecchignola. Un altro importante intervento è sull'asse commerciale di via Andrea Meldola, che diventerà un vero e proprio boulevard nel tratto tra via Alessandro Paravia e via Stefano Gradi, con l'istituzione di un senso unico, riconfigurazione della sosta, nuove alberature. In generale, in tutta Fonte Meravigliosa verranno abbattute le barriere architettoniche presenti.

Più soldi per l'arena civica di quartiere

Un altro pezzo di progetto coinvolge l'area tra la chiesa di Santa Giovanna Antida Thouret e il centro sportivo del Fonte Roma Eur, nei pressi del mercato rionale di via Meldola. E' un'altra opera, anche questa votata nel 2019 nell'ambito di "Roma Decide", con ben 811 voti. Un'arena civica aperta a tutti i cittadini, voluta dal comitato di quartiere di Vigna Murata e finanziata dal Comune. Inizialmente con 300mila euro, ma anche in questo caso si è capito che non erano sufficienti. "Così grazie ad un emendamento del M5S e della Civica Raggi - spiega Canale - nell'ultimo bilancio se ne sono aggiunti altri 200mila per il completamento dell'opera". Dagli allacci per la fogna all'illuminazione, sono ancora diversi gli interventi da realizzare. Il viale interno all'area verde, invece, è stato fatto: è in mattonato, per far sì che in caso di avallamenti dovuti alle radici degli alberi, basti sostituire la porzione danneggiata e non sia necessario rifare un intero pezzo di marciapiede.

Esulta il M5S

"Da qualche giorno sono iniziati i lavori dell’isola ambientale di Fonte Meravigliosa, presente nel PUMS e oggetto del bilancio partecipativo 2019, il progetto 'Roma Decide', con il quale la Giunta Raggi ha aperto ai cittadini, per la prima volta, la possibilità di determinare alcuni investimenti in servizi dei propri municipi - commentano Virginia Raggi, Antonio De Santis e la municipale Carla Canale -. Ricordiamo che Roma Capitale è risultata vincitrice del premio OpenGov Champion edizione 2021, categoria 'Partecipazione e Accountability', con il progetto 'Bilancio Partecipativo, avviato dall’Amministrazione M5S. Siamo lieti, quindi, di aver consentito la realizzazione di questa importante infrastruttura per il Municipio IX e per i suoi cittadini, che ridisegnerà al meglio gli spazi cittadini con una attenzione particolare verso le categorie ‘deboli’, incrementando altresì la sicurezza di tutti gli utenti della strada in un luogo che necessitava di interventi di questo genere, come dimostrano i numerosi incidenti stradali in città".