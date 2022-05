Il Campidoglio accelera sul parco di Centocelle. In arrivo nuovi fondi per i lavori

Dopo anni di attesa qualcosa, al parco archeologico di Centocelle, si muove. Una commissione capitolina è in programma per metà giugno, a stretto giro verrà affidata la rimozione dei rifiuti alle spalle dell'ex Eni, e l'obiettivo del Campidoglio è quello di stanziare i fondi per i lavori del terzo stralcio nell'assestamento di bilancio di luglio.

"Sono in contatto costante con l'assessora Alfonsi, in tempi brevi riusciremo a far partire le diverse procedure che interessano l'area verde" assicura il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri. Che ha convocato per il 13 giugno una seduta per fare il punto sulle azioni varie da mettere in campo.

Le urgenze nel parco

Ricordiamo le urgenze che i cittadini del V municipio chiedono di affrontare all'amministrazione. Ci sono i rifiuti che inquinano il verde, da quelli interrati nell'area dell'ex canalone Mussolini, alla distesa di immondizia sul lato degli sfasciacarrozze. E poi ancora il nuovo avvio dei lavori del secondo stralcio, sul lato di viale Palmiro Togliatti, e la pianificazione del terzo cantiere, sul lato di via Papiria al confine con il VII municipio Tuscolano. Al momento infatti dei 130 ettari presenti solo circa 30 sono fruibili ai cittadini. Il resto è per lo più inaccessibile e abbandonato al degrado.

L'immobile ex Eni

L'assessora Alfonsi si è recata di recente sul posto per un sopralluogo. Tre le ultime notizie fornite ai residenti, l'avvio delle procedure per affidare la rimozione dei rifiuti abbandonati alle spalle dell'ex immobile Eni, prima occupato da un'associazione di famiglie rom, poi sgomberato nel 2019. Qui sono in corso dei lavori da parte dell'attuale proprietà per scongiurare ulteriori occupazioni abusive. L'idea del Comune è che da qui si possa realizzare un nuovo ingresso al parco.

Altro obiettivo a stretto giro, la rimozione dei rifiuti interrati sul lato ovest e lo stanziamento di nuovi fondi. "Serviranno per il cantiere del terzo stralcio - spiega il presidente Palmieri - li abbiamo già previsti nel dup (documento unico di programmazione, ndr) e stiamo lavorando per spostarli nell'assestamento di bilancio di luglio".

E gli autodemolitori?

Resta da chiarire il nodo degli autodemolitori presenti sul lato di viale Togliatti. La maggioranza in aula ha impegnato il sindaco con una mozione a organizzare un tavolo specifico che si occupi della delocalizzazione degli operatori regolari, coinvolgendo anche la Regione Lazio, competente sul tema. Anche qui gli abitanti aspettano da 20 anni il trasferimento di attività incompatibili con un parco vincolato e ancora sulle strategie da attuare l'amministrazione Gualtieri non si è espressa.