VIDEO | La bomba ecologica dentro il parco archeologico di Centocelle

L’ambizione di un quadrante intero della città è che, una volta completato, possa diventare il secondo polo archeologico di Roma, vista l’importanza dei reperti rinvenuti anni fa. Ma quel tesoro per ora resta sotto terra, insieme alle tonnellate di rifiuti interrati, scoperti nel 2017 a seguito di un incendio. Per non parlare di quelli accumulati e ben visibili in superfice.

Questo è forse il paradosso più difficile da digerire per chi, da anni, combatte affinché si sblocchi la situazione, come gli attivisti del Pac (parco archeologico di Centocelle) che lo scorso 20 febbraio hanno accompagnato l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, in questo “giro all’inferno”.

Non si esagera a definirlo così. Dal canalone alla ex area del casilino 900 il timore è che, sotto i piedi, ci sia una vera e propria bomba ecologica: “Dalle analisi che abbiamo fatto, e la stratificazione dei rifiuti nel terreno emersa quando sono state fatte delle buche, pensiamo che all’epoca dello smantellamento dei campi rom sia stato tutto interrato e non smaltito regolarmente - spiega Cristiana Trizzino del Pac -. Serve uno studio approfondito della situazione ambientale, e subito una bonifica, in modo tale che venga allestito il parco anche nella porzione mancante, per riuscire ad aprire gli altri tre ingressi previsti”.

L’obbiettivo è quello di vedere questa area verde di oltre 130 ettari diventare davvero un unico grande parco. “Solo così si recupera un'area verde che, lasciata in questo stato, fa solo paura”, continua Trizzino.

“Ci aspettiamo che dopo le promesse ci siano finalmente i fatti - sottolinea Luca Scarnati del Pac -, abbiamo mostrato all'Assessore Alfonsi la situazione e i problemi da risolvere. Il parco archeologico potrebbe diventare un’importante risorsa per questo territorio, anche dal punto di vista economico”.