Lo United Pomezia scommette sulle giovani, Gianluca Tarquini: “Abbiamo un progetto pluriennale”

Non solo una prima squadra che da due anni gioca nella terza divisione pallavolistica nazionale (la B1). Lo United Volley Pomezia del presidente Gianni Viglietti ha cominciato a lavorare con convinzione anche sul settore giovanile che quest’anno è stato affidato alla direzione tecnica di Gianluca Tarquini, personaggio molto noto nel mondo della pallavolo che tra l’altro è stato affiancato anche al tecnico della prima squadra Gianluca Lacasella.

“Chiusa l’esperienza alla Roma Volley Club, ho trovato a Pomezia un progetto stimolante, un ambiente molto sereno dove si può lavorare molto bene. La società ha solo quattro anni di vita, ma qui c’è un impianto ottimo, una sala pesi e del materiale per fare allenamenti davvero importante per tutte le selezioni, dalla prima squadra al minivolley – rimarca Tarquini - Il club non ci fa mancare nulla e ci auguriamo che anche dall’amministrazione comunale possa arrivare un sostegno al nostro sodalizo in termini di spazi all’interno delle palestre scolastiche che sarebbero fondamentali per poter lavorare ancora meglio. Il nostro è un progetto pluriennale che intende far crescere e valorizzare le atlete più giovani fino a fungere da serbatoio per la prima squadra. Ci stiamo concentrando in particolare sulle atlete del 2010 e ancor di più del 2011 che hanno ampi margini di crescita secondo le mie valutazioni”.

Al di là dei gruppi Under 12 e Under 13, lo United Volley Pomezia è riuscita a coprire tutte le altre categorie giovanili maggiori del settore femminile: “Abbiamo un’Under 14 promozionale che è sicuramente un gruppo valido il quale, aggiungendo un po’ di fisicità, può fare sicuramente una buona stagione – aggiunge Tarquini – Poi c’è l’Under 16, gruppo abbastanza rinnovato in cui ci sono ragazze che hanno bisogno di crescere. Infine c’è l’Under 18 che è una squadra già consolidata la quale ha tutte le qualità per superare la prima fase e provare a togliersi delle soddisfazioni”.