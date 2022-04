United Pomezia, parla Carlotta Frasca: “Salvezza raggiunta, ora possiamo divertirci”

Lo United Volley Pomezia ha ricominciato a correre lasciandosi alle spalle la sosta forzata causa Covid. Le ragazze del presidente Gianni Viglietti e di coach Alessandro Nulli Moroni hanno sconfitto con un secco 3-0 l’Isernia nel match di recupero casalingo giocato mercoledì.

“La cosa più complessa è stata quella di riabituarsi al ritmo gara – dice Carlotta Frasca, opposto classe 1996 – Dopo la lunga pausa natalizia “allargata” dal Covid, c’è stata quella ulteriore che ha riguardato quattro elementi della nostra squadra alle prese con problemi col virus che hanno causato il rinvio delle precedenti due partite. Noi, comunque, ci siamo allenate bene anche se a ranghi ridotti e abbiamo affrontato con il giusto spirito la gara di mercoledì. Isernia si è confermato un buon avversario con giocatrici di qualità, ma affrontare una trasferta infrasettimanale così non è stato facile per loro. Comunque abbiamo cominciato male il primo set, poi ci siamo un po’ sciolte e siamo riuscite a recuperare e vincere. Nel secondo e nel terzo, invece, siamo partite subito forte e abbiamo sempre tenuto in mano il pallino del gioco”.

Carlotta Frasca è la prima esponente dello United Volley Pomezia che dà per acquisita una permanenza in categoria che ormai è chiara da tempo: “Arrivati a questo punto credo che la salvezza sia raggiunta. Adesso ci possiamo divertire in questo finale di campionato, senza troppe pressioni, ma con la solita voglia di far bene. Abbiamo dimostrato quello che dovevamo: sono orgogliosa delle compagne, dello staff e della società”.

Domani altra sfida interna con Jesi: “Le abbiamo affrontate all’esordio. Ricordo una grande ansia a livello personale perché si trattava della mia prima partita in B1. Mi sento decisamente cresciuta grazie al confronto con avversarie di alto livello e davvero di un’altra categoria che studiano attentamente i tuoi punti deboli. E poi devo ringraziare anche la qualità degli allenamenti che posso sostenere qui allo United Volley Pomezia. Sulla sfida con Jesi, posso dire che studieremo l’avversario e cercheremo di fare il massimo per continuare a stare lì davanti”.