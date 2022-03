B1: bentornato United Pomezia! Il ritorno in campo contro Isernia è uno spettacolo

Quasi tre settimane senza campo. L’astinenza dello United Pomezia è finalmente terminata ieri sera con la gara del PalaCupola contro l’Europea 92 Isernia, un recupero importante del girone E della B1 femminile di volley che ha permesso alla squadra di coach Nulli Moroni di riassaporare prima di tutto il “gusto” del campo. L’atteso ritorno, poi, è stato caratterizzato da una netta vittoria ai danni delle molisane, un dettaglio che ovviamente non guasta mai. Le avversarie, comunque, sono state un cliente piuttosto scomodo fin dal primo set a discapito della loro classifica.

Nel parziale di partenza, infatti, Pomezia ha faticato a imporre il proprio gioco, sbloccandosi solamente nella parte centrale e dilagando con la consueta pallavolo concreta e grintosa che ha caratterizzato questa splendida stagione. Il 25-17 ha premiato le padrone di casa per l’1-0 provvisorio, linfa fondamentale per affrontare il secondo set. La partenza dello United è stata incoraggiante (8-4 e 10-6), anche se le molisane si sono presto rimboccate le maniche tornando a una sola lunghezza di distanza (11-10) e tallonando a lungo le rossoblu.

Il 25-22 finale non è stato semplice da conquistare ma ha garantito il 2-0 e soprattutto ancora più convinzione. Neanche la terza frazione di gioco è stata agevole per Pomezia, tanto è vero che spesso l’Europea 92 ha cercato di mettere la freccia per riaprire il match. Ancora una volta, però, lo United si è compattato per l’allungo decisivo, chiudendo il set sul 25-21 per il 3-0 definitivo.

Con questo successo, la formazione romana è salita a quota 32 punti in classifica, un quarto posto “virtuale”, visto che le partite da recuperare sono ancora tre e la seconda piazza della FGL Castelfranco è ad appena 6 punti. Con una salvezza praticamente in cassaforte, Pomezia potrà sicuramente ritagliarsi altre soddisfazioni in questo finale di campionato. Sabato 2 aprile si tornerà nuovamente in campo, sempre al PalaCupola, per affrontare la Pieralisi Jesi. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-EUROPEA 92 ISERNIA 3-0 (25-17, 25-22, 25-21)

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. Al: Nulli Moroni.

ISERNIA: Pellecchia, Orazi, Mandò, Mazzoni, Dell’Amico, D’Arco, Marra (L); Natalizia, Corridori Moretti (L2). All. Montemurro.