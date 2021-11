Roma Volley Club, contro Casal Bertone a caccia del bis

Dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale e i primi punti, la Smi Roma Volley va a caccia del bis. Sabato nell’impianto di casa del PalaFonte, sempre alle ore 16.00 (diretta streaming sul canale YouTube della società), arriverà Casal Bertone, una squadra esperta su cui prestare la massima attenzione, nella prima partita ha sconfitto al quinto set Sassari. In casa giallorossa si continua a lavorare con grande abnegazione e allo stesso tempo con entusiasmo per aver centrato di rimonta l’obiettivo.

La squadra deve ancora crescere e migliorare, ma c’è tutto il tempo a disposizione per farlo, i meccanismi devono essere ancora oliati, ma del resto questo gruppo era da quasi sette mesi che non disputava una partita ufficiale. Dunque testa alta e andare avanti passo dopo passo. Le parole del tecnico Fabio Cristini: “Siamo stati bravi ad approfittare dell’occasione contro la Lazio e di aver iniziato con il piede giusto, ci possiamo aspettare nel corso della stagione squadre così che difendono molto. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare e di uscire alla distanza, sarà un campionato lungo, in cui dovremo lottare in ogni partita, sarà una stagione di sacrificio, ma siamo pronti a farlo”.