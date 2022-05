Volley A2 femminile, Cecconello saluta la Roma Volley Club: giocherà a Cuneo

La Roma Volley Club è in fase di rifondazione e ciò, come degli arrivi (quattro sono quelli ufficiali fino a questo momento), comporta anche delle partenze. A lasciare la capitale è Agnese Cecconello, ingaggiata ufficialmente dalla Cuneo Granda Volley, società di serie A1.

La centrale triestina classe 1999, una delle migliori in un'annata non particolarmente fortunata per la squadra giallorossa con 176 punti di cui 41 a muro, sarà chiamata a raccogliere la non facile eredità di Federica Squarcini e Federica Stufi, che emigreranno verso altri lidi, oltre che confermare l'ottimo livello di gioco evidenziato recentemente.

Queste le sue parole ai canali ufficiali della società piemontese:

"Nonostante la retrocessione, la passata stagione per me è stata la realizzazione di un sogno. Ho un ricordo bellissimo della prima di campionato, quando a sorpresa vincemmo in un palazzetto difficile come quello di Cuneo, che ora potrò chiamare casa. Cuneo l’anno scorso ha fatto un percorso fantastico e quando mi è arrivata la proposta della società non ho avuto esitazioni. Per me è una grande opportunità far parte di una realtà ambiziosa e in crescita: l’obiettivo è innanzitutto ripetere il risultato della passata stagione, e se possibile alzare ancora l’asticella. Spero di trovare un buon feeling con Noemi Signorile come le centrali che mi hanno preceduta: sostituirle non sarà semplice, ma darò il massimo per riuscirci. Il mio punto di forza è l’attacco, un fondamentale che mi viene naturale. A muro l’anno scorso mi sono tolta tante soddisfazioni, ma so che posso e devo lavorarci su. Vorrei migliorare in tutte le fasi di gioco e trovare più continuità. Quest’estate la trascorrerò tra palestra, beach volley e studio; sono iscritta alla facoltà di Scienze Motorie. Non vedo l’ora di iniziare la mia avventura a Cuneo e di conoscere i miei nuovi tifosi".