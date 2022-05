Volley A2 femminile, Roma si rinforza pesantemente con Giulia Melli

Sembrava destinata a seguire la pista estera, ma invece si fermerà in Italia. Precisamente nella Capitale. La Roma Volley Club Femminile è riuscita nell'impresa di mettere sotto contratto Giulia Melli, schaicciatrice mantovana lo scorso anno in forza alla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Ventiquattro anni e 184 cm di altezza, l'ultima arrivata in casa giallorossa, che in Umbria ha trovato poco spazio, è un ulteriore tassello per edificare la pronta risalita in A1, obbiettivo dichiarato dalla società.

PRIME IMPRESSIONI - “Roma è un po’ la mia seconda casa, Qui ho terminato anche il mio triennio scolastico. A Ponte Miglio ho celebrato i miei 18 anni. Il Colosseo, sembrerà scontato, è troppo affascinante. È pazzesco pensare quello che succedeva lì dentro. A Roma tutto quello che ti circonda sembra un film incredibile. Sono arrivata dal nord, più distaccato, e Roma mi ha accolto, cordiale e calorosa, anche nel clima.”

“Caratterialmente sono un terremoto, sempre carica di energia. I miei genitori mi seguono sempre e non mi fanno mai mancare la vicinanza delle mie radici. Amo viaggiare, appena posso vado alla scoperta di luoghi e culture diverse. Mi affascina girare il mondo, lo facevo sin da piccola coi miei e ora anche con i miei amici. Mi piace mangiare e provare cose diverse, anche se un pezzo di parmigiano in valigia non deve mai mancare.”

“L’attacco è la fase in cui mi sento più a mio agio, sprigionare energie, convertire tutto quello che ho dentro in qualcosa di positivo. Gasare me stessa è facile, ma riuscire a caricare le compagne di squadra e il pubblico è una cosa meravigliosa. Molti non ci crederanno, ma sono migliorata anche in ricezione. Non posso che dare merito a tutti gli allenatori che con pazienza si sono impegnati per farmi crescere anche in questo fondamentale. Coach Cuccarini lo conosco di fama, sarà una bella scoperta. Spero mi faccia lavorare tanto su tutto.”

“I tifosi di Roma, Il Branco, io me li ricordo bene. Siamo venuti al PalaEur e li abbiamo sentiti di continuo. Spero che il pubblico venga a supportarci in questa grande impresa. Sarà più facile, anche per loro, se riusciremo a vincere spesso. Io sarò loro complice per portare la loro energia in campo.”

LA CARRIERA - Giulia approda a Roma dopo l’esperienza in A1 con Perugia e Trento e l’esordio con la nazionale maggiore nell’estate 2021. Campionessa del mondo juniores nel 2015, vince 1 Coppa Italia di serie A2 e consegue la promozione in A1 con Trentino Rosa nella stagione 2019/20.

Attaccane potente, dotata di una battuta di grande efficacia, si caratterizza per la grande energia che diffonde sul terreno di gioco e per la grande capacità di fare gruppo.