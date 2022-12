B1: Volleyrò disinvolto e terribilmente efficace contro San Salvatore Telesino

Squadra in casa

Squadra in casa Volleyro Roma

Si dice sempre che la medaglia di bronzo è una sorta di premio di consolazione, ma l’attuale terzo posto del Volleyrò Casal De’ Pazzi nel girone E della B1 di volley femminile può essere considerato oro colato. La giovane formazione romana di coach Ebana ha battuto senza grandi difficoltà la rivelazione delle prime giornate di campionato, la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Proprio per questo motivo il successo, senza se e senza ma, assume un significato ancora più importante.

Le distanze sono state sempre molto ampie, col Volleyrò capace di mettere a segno una serie impressionante di break che non hanno lasciato scampo all’avversario. I 19 punti ottenuti nella terza frazione di gioco sono stati il miglior sforzo profuso dalla Forex Olimpia, a testimonianza del fatto che il match è stato a senso unico. Con questi tre parziali da incorniciare la squadra ha rafforzato la sua terza piazza con 16 punti complessivi, ma intravedendo molto bene la zona play-off. La seconda in classifica dietro l’imprendibile Arzano, infatti, è l'Amando Volley che ha due punti ma anche un match in più rispetto al Volleyrò.

Bastano due semplici calcoli per capire che le romane hanno la possibilità di superare le rivali siciliane a parità di incontri disputati. La ghiotta occasione arriverà proprio tra una settimana: sabato 10 dicembre le ragazze di coach Ebana saranno di scena nel big match di Santa Teresa di Riva per lanciare un messaggio molto preciso al campionato. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 3-0 (25-17, 25-16, 25-19)

VOLLEYRÒ: Allaoui, Salasa, Del Freo, Esposito, Fusco, Ndoye, Farelli, Camerini, Ndulue, Atamah, Franceschini, Martinelli, Cherubini, Cavallieri, Ribechi, Antonucci. All. Ebana

FOREX OLIMPIA: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo