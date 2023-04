B1. La settima meraviglia dello United Pomezia: che trionfo contro la capolista Arzano!

Due sole sconfitte subite e appena 15 set persi in 18 gare di campionato: la capolista Luvo Barattoli Arzano si è presentata con questo invidiabile ruolino di marcia oggi pomeriggio al PalaCupola, ma lo United Pomezia ha letteralmente annullato tutti questi numeri e travolto le prime della classe. Per la formazione di coach Tarquini è il settimo successo consecutivo nel girone E della Serie B1 di volley femminile, reso ancora più speciale da un dettaglio. Finora Arzano aveva perso soltanto contro il Volleyrò e contro Melendugno, ma non aveva mai subito uno 0-3.

La classifica continua a sorridere, la distanza dal terzo posto che vale i play-off è di appena due punti e le pometine possono giocare con la mente sgombra e con la consapevolezza di poter battere chiunque. Il match è cominciato con uno sprint interessante dello United (6-3), presto rimontato dalle campane. Il parziale si è poi riequilibrato (8-8, 10-10), ma le padrone di casa sono state protagoniste di un nuovo break che ha permesso di gestire un vantaggio sempre più consistente.

Con sette palle set a disposizione, è stata Liguori a chiudere con un mani fuori che ha sbloccato il punteggio e lasciato immaginare una giornata speciale per i colori rossoblu. La seconda frazione di gioco è stata contrassegnata da un iniziale equilibrio (4-4, 6-6), prima che il 9-6 di Arzano costringesse coach Tarquini a chiamare time-out. Le pometine hanno pazientato e messo ben presto la freccia (14-12), tenendo nuovamente a distanza Arzano e difendendo in modo ordinato e preciso. Un bel primo tempo di Grossi ha chiuso il set per il momentaneo 2-0. Il 4-2 di marca campana con cui è partito il terzo parziale ha fatto presagire la gran voglia di rimonta delle ospiti. In realtà Pomezia ha messo il turbo facendo funzionare il muro alla perfezione.

È stata una frazione di gioco perfetta, tanto è vero che le rossoblu sono state capaci di conquistare ben 9 match-point. Il primo è andato subito a segno, con l’ace di Viglietti che ha ufficializzato lo spettacolare 3-0 e dato inizio alla festa. Da incorniciare la prestazione di Carlotta Frasca, top scorer con 16 punti realizzati, ma anche di Corvese e Bigioni che hanno entrambe messo a referto 12 punti. Le rossoblu torneranno in campo il prossimo 15 aprile: tra loro e l’ottava vittoria di fila cercherà di frapporsi il fanalino di coda Catania, in una lunga e impegnativa trasferta che non dovrà essere assolutamente sottovalutata. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-LUVO BARATTOLI ARZANO 3-0 (25-17, 25-19, 25-15)

POMEZIA: Corvese 12; Grossi 1, Mordecchi, Bigioni 12, Frasca 16, Viglietti 5, Lanzi (L), Liguori 7, Oggioni 4. Non entrate: Marcelli, Palermo, Prete e Prati. All.Tarquini

ARZANO: De Siano 13, Piscopo V. (L), Passante 6, Aquino 7, Suero 3, Silvestro, Allasia, Carpio, Bianco, Dello Iacono. Non entrata: Palmese. All. Piscopo