Anguillara ci mette il cuore ma non basta, Sarroch fa la voce grossa: 0-3

Ancora una vittoria per Sarroch che guida il girone G di serie B a punteggio pieno, perde, dunque, Anguillara che comunque riesce a dare filo da torcere.

Ottima partita dei padroni di casa bravi a tenere il passo e a cedere solo ai vantaggi nel corso del primo set. Più severi i parziali successivi, ma chapeau ai sardi, una squadra costruita per vincere e che lo ha dimostrato ancora una volta.

D'altronde, in queste partite bisogna divertirsi e giocare senza alcun timore reverenziale Anguillara interpreta la gara alla perfezione, nonostante paghi un conto di 3-0.

"Una performance che conferma il nostro lavoro - afferma coach Casella al termine della gara - abbiamo sempre a mente il nostro l'obiettivo. Con l'occasione, un piccolo inciso con cui auguriamo una pronta guarigione al centrale di Sarroch, Cristiano, che purtroppo ha subito un infortunio nel corso della partita. Quanto a noi salutiamo il Palafagiani per questo 2022 e ci prepariamo a settimane di fuoco, settimane in cui ci giocheremo il tutto per tutto"

VOLLEY ANGUILLARA - SARROCH 0-3

I parziali: 25-27, 17-25, 21-25