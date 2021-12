Serie B: Luiss Roma in cerca di continuità nella trasferta di Cesena

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

Turno infrasettimanale di campionato per la Luiss Roma impegnata nella difficile trasferta di Cesena. Ad attendere i ragazzi di coach Pancarriè i Tigers Cesena che arrivano dalla sconfitta di Jesi e che hanno voglia di riscatto.

La Luiss, dopo aver ritrovato il sorriso contro Civitanova vuole confermarsi anche in trasferta. Non sarà semplice al cospetto di un'ottima squadra come quella guidata da coach Tassinari, che davanti al proprio pubblico ha raggiunto i risultati migliori di questo primo scorcio di stagione.

Partita dunque complicata in una settimana ricca di impegni che comporterà un notevole sforzo fisico e mentale a tutto il roster capitolino.

Appuntamento al Carisport mercoledi 8 dicembre, palla a due alle 18.00