Brutto ko interno per la Supernova, Ferentino passa a Fiumicino

La Supernova Fiumicino torna a sventolare bandiera bianca, lo fa contro il Basket Ferentino bravo a lasciare Passoscuro con due punti molto importanti (70-72).

LA PARTITA

A differenza della maggior parte delle partite giocate fino a oggi, questa volta i rossoneri sono costretti a rincorrere. Per quasi tutti i quaranta minuti. Al 12’ Staffieri e Fanti costruiscono il parziale per azzerare il primo passivo nel punteggio (-6), nel secondo prova a fare lo stesso Martino ma è troppo poco.

Questo perché come accaduto contro la Carver i tiri puliti non sempre entrano, mentre a differenza del turno infrasettimanale in difesa invece le difficoltà sono decisamente

maggiori. E così ecco che i 39 punti subiti nel primo tempo valgono il -7.

Il problema è che la situazione non sembra migliorare neppure in avvio di ripresa perché gli ospiti riescono a mettere anche 9 punti di differenza tra un punteggio e l'altro, ma poi Fanti torna a spingere forte sull'acceleratore portando così la Supernova sul -1 al 25; (44-45) e ridando un senso differente alla serata.

Al 30', infatti, ecco anche il primo vantaggio di serata dopo la tripla di Moyer (57-55). Ma non basta. Nel finale Ferentino è più lucido e la tripla di Ciarpella a un minuto dalla fine fa chiudere in leggero anticipo il sipario.

LE DICHIARAZIONI DI BONORA A FINE GARA

Le dichiarazioni di coach Bonora a fine gara: “Non riusciamo a concretizzare le tante situazioni che creiamo soprattutto in transizione, situazioni che potrebbero farci sciogliere in attacco. Stiamo pagando la stanchezza, più mentale che fisica. Ora, però, tocca solo trovare la chiave giusta per uscire da questo momento”.

IL TABELLINO

SUPERNOVA FIUMICINO-BASKET FERENTINO 70-72 (15-16, 32-39, 54-55)

Supernova: Grilli, Agbara ne, Fanti 24, Diedhiou 5, Tebaldi, Martino 24, Moyer 5, Staffieri 8, Allodi 4, Marchetti ne. Coach Bonora



Ferentino: Serra 3, Collalti 2, Rossi, Galuppi 7, Polselli 8, Ciarpella 15, Plavmyzhaj ne, Gerlero 2, Rullo 12, Bisconti 23. Coach: Lulli