Una leggenda del basket azzurro approda alla guida del cub romano

Chi pensa che la Supernova Fiumicino possa abbattersi o fare un passo indietro, sbaglia. In casa rossonera non si molla, mai. Dopo la sconfitta di Grottaferrata il club si è immediatamente ricompattato ripartendo con ancora più forza e convinzione in vista dei prossimi impegni. Ma anche con una leggenda del basket italiano al proprio fianco: la Supernova è infatti orgogliosa di poter dare il benvenuto a Davide Bonora all’interno della famiglia.

Con grande entusiasmo e quella voglia matta di volersi subito rialzare, la società rossonera ha deciso di ricomporre il tandem che nel 2015-16 portò l’Eurobasket Roma alla storica promozione in Serie A2: Bonora capo allenatore e Maurizio Pasquinelli al suo fianco nelle vesti di vice. A distanza di qualche stagione rieccoli nuovamente insieme, l’uno al fianco dell’altro per continuare a sognare.

La carriera del neo allenatore rossonero: un grande percorso vissuto prima da giocatore e poi da allenatore. Nel primo caso riempie la bacheca dei trofei con 1 medaglia d’oro e 1 d’argento vinta agli Europei con la Nazionale azzurra, con 1 Eurolega vinta con la Virtus Bologna, con 2 Scudetti vinti con Bologna e Treviso, con 2 Coppe Italia vinte sempre con le V nere, con 1 Supercoppa Italiana vinta con Treviso e con 1 Coppa Saporta vinta nuovamente con Treviso.

Nel secondo caso, invece, ottiene la promozione in A2, con Pasquinelli al proprio fianco, alla guida dell’Eurobasket Roma, dopodiché vive da protagonista il secondo campionato nazionale prima di ricoprire il ruolo di general manager del club caro al presidente Buonamici.

Le prima dichiarazioni di Davide Bonora

Le prime dichiarazioni di Bonora da coach Supernova: “Ho detto sì alla Supernova perché ho conosciuto una società ambiziosa, che ha voglia di essere competitiva sin da subito in una categoria che è alle porte dei campionati nazionali e che soprattutto nel Lazio ha assunto toni rilevanti. Sono strafelice dell'opportunità e voglio provare a portare il club proprio dove vuole arrivare, in più ho grande voglia di rimettermi in gioco".

E ancora: "Trovo una squadra con potenzialità che fino a oggi è stata ben allenata da Maurizio Pasquinelli che sono contento di ritrovare dopo i bei momenti vissuti insieme all'Eurobasket. Ovviamente cercherò sin da subito di mettere qualcosa di mio in termini di sicurezza da dare alla squadra al fine di evitare gli ultimi alti e bassi. Sarà fondamentale avere la determinazione giusta per fare bene in un girone che si è dimostrato più tosto rispetto a quello che si poteva pensare a inizio stagione, tutte le squadre infatti si sono dimostrate molto preparate e pronte a fare la partita della vita contro roster come il nostro”.

Le dichiarazioni del general manager Iannicelli: “Le sconfitte fanno parte del gioco, per cui non possono e non devono certamente diventare un ostacolo. Anzi, per noi sono uno stimolo a voler migliorare e crescere sempre di più. Ecco perché, grazie alla sinergia che regna all’interno del management rossonero, abbiamo deciso di portare all’interno della famiglia Supernova una figura di spicco del nostro basket come Davide Bonora. Una figura che, lavorando al fianco di Pasquinelli, grazie alla sua leadership e alla sua esperienza potrà guidarci verso i nostri obiettivi”.