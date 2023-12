Virtus Roma da impazzire, si prende il derby e la differenza canestri

E’ una serata magica quella della Virtus GVM Roma 1960, che si augura ed augura un felice Natale ai propri tifosi, con una partita di squadra incredibile: battuta la Supernova Fiumicino con il punteggio di 89-68.

Una prova corale incredibile dunque, impreziosita dalla performance di Gaston Whelan, che chiude il suo tabellino personale con 31 punti, 6 assist e 7 palle recuperate. Bene anche Valentini che firma una partita da 19 punti e 9 rimbalzi.

La partita

Parte forte la squadra di casa che si porta in apertura avanti 6-0 con il canestro di Valentini, torna in scia la formazione ospite che con Allodi recupera la distanza (12-9), ma sono due triple di un ottimo Giacomi a chiudere i primi dieci minuti con il punteggio di 20-15.



In apertura di secondo quarto è Grilli ad aprire il fuoco per gli avversari e con due bombe firma il 26-23. Zoffoli e Fokou spingono la reazione dei padroni di casa e nonostante Fanti, la Virtus GVM Roma 1960 si porta avanti di nove lunghezze, 39-30.



E’ nel terzo periodo che si scatena la squadra di Tonolli che guidata da un suntuoso Whelan e da Rocchi, che tornato in campo dopo l’infortunio, segna con fiducia. Whelan è ancora letale nella manovra offensiva: il terzo periodo termina 68-40 per i romani.



Nel quarto periodo, Tebaldi prova a tenere i suoi in scia ma i padroni con solidità e con collaborazione offensiva e difensiva, spingono ancora sull’accelleratore: Whelan continua a disegnare pallacanestro, la squadra lo segue in maniera magnifica: termina in una festa di pubblico e squadra, è 89-68 il finale. Un finale che vale anche la differenza canestri. All'andata, infatti, era finita 83-66 per la squadra di Fiumicino

Le dichiarazioni di Tonolli, Zoffoli e Bonora

Le parole di Alessandro Tonolli: “Sono contento e fortunato ad allenare un gruppo così. Un gruppo che sin dal primo giorno ha messo serietà ogni giorno, in ogni allenamento e questi sono i risultati.”



Le parole di Saverio Zoffoli: “Questa vittoria è della squadra, di Tonolli e della dirigenza che anche nei momenti di difficoltà sono rimaste compatte. Questa vittoria è dei tifosi, di chi ci segue dall’inizio, da chi ci spinge da lassù, ogni singola domenica.”



Le dichiarazioni di coach Bonora a fine gara: “Abbiamo vissuto una settimana complicata complice i tanti acciacchi, ma bisogna essere onesti e dire che la Virtus è stata superiore in tutto. Soprattutto dal punto di vista della fisicità. Dobbiamo imparare da questa sconfitta per capire cosa vogliamo diventare in futuro”.



Il tabellino del match

GVM VIRTUS ROMA 1960-SUPERNOVA FIUMICINO 89-68 (20-15, 39-30, 68-40)



Virtus Roma: Petrucci ne, Banach 1, Whelan 31, Frisari 4, Casale ne, Valentini 19, Zoffoli 5, Pellegrinotti ne, Femia ne, Rocchi 12, Giacomi 11, Fokou 6. Coach: Tonolli



Supernova Fiumicino: Grilli 12, Agbara ne, Fanti 7, Diedhiou 3, Tebaldi 20, Martino 4, Moyer 11, Staffieri 3, Allodi 8, Marchetti. Coach Bonora