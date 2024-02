Luiss Roma, mano pesante del giudice sportivo sul club capitolino

Ha una coda estremamente negativa il match della fase ad orologio del Campionato di Serie A2 di basket tra la Luiss Roma e la Agribertocchi Orzinuovi.

Match disputato sabato 17 febbraio al Palazzetto dello Sport di Roma e concluso all'overtime sul 72-74 per gli ospiti. La coda è in ordine al fatto che il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro ha squalificato il campo di gioco per due gare.

Il motivo, si legge nel dispositivo del Giudice federale è legato al fatto che "al termine della gara, all’entrata del tunnel di accesso agli spogliatoi, un individuo isolato colpiva il terzo arbitro, con una spallata, al petto, senza causare danni".

In conseguenza di questa decisione la Luiss Roma sarà costretta ad emigrare in campo neutro per i match del 3 marzo contro la capolista Unieuro Forlì e per quello del 23 marzo contro la UEB Gesteco Cividale.