Luiss Roma che impresa, con una rimonta da urlo espugna Trieste

È il ventiduesimo minuto, il punteggio recita 61-41, diciotto minuti dopo 85-88: non è fantascienza ma l’impresa della Luiss Roma, corsara a Trieste, che compie una rimonta da brividi.

Difficile spiegare e raccontare quello fatto dai ragazzi terribili di coach Paccariè: una rimonta tutto cuore, senza mai guardare il tabellone del Pala Trieste.

Mattoncino dopo mattoncino, tripla dopo tripla, difesa dopo difesa, la Luiss Roma ha iniziato a mettere paura a Vildera e soci come la goccia nella lapide: con calma, pazienza e fiducia.

E poi, al termine della gara, la standing ovation dei tifosi triestini che hanno accompagnato l’uscita dal campo di Sabin e compagni: veramente un gran bel momento di sportività.

LA PARTITA

La partita è nettamente divisa in due parti: Trieste chiude avanti sul 26-20 la prima frazione, banchettando in area soprattutto a rimbalzo offensivo, Campogrande fa malissimo dalla lunga distanza e la Luiss è in difficoltà.

Lo spartito non cambia, Trieste allunga con un parziale 16-4 (41-24 al 16’) e la Luiss sembra alle corde: 19% da tre punti, con solo 3 realizzati su 16 tentati all’intervallo (52-35 al 20’).

Nel terzo periodo la difesa ermetica dei giuliani inizia a mostrare qualche crepa: triple di Cucci e Fallucca, Miska sfrutta il miss match con Filloy e appoggia al vetro il canestro del 69-56.

Fallucca ha due tiri per portare la Luiss sul meno dieci ma fallisce le occasioni. Coach Paccariè a metà terzo quarto scongela D’Argenzio fa la mossa che cambia l’inerzia, Trieste non sa più cosa fare e con la tripla del folletto campano il risultato viene fissato sul 72-62 al 31’.

Trieste ha paura, e lo si percepisce, la Luiss gioca serena la sua pallacanestro: Sabin segna qualunque cosa, Salvioni inchioda la schiacciata su un taglio back door e i cinque punti di fila di D’Argenzio concedono la parità sull’83 pari al trentottesimo.

Miska è glaciale ai liberi, Brooks sbaglia il primo libero e Ruzzier non riesce a trovare la retina per il pareggio.

I COMMENTI POST GARA

“Una grande soddisfazione vincere su questo campo e uscire tra gli applausi - ha commentato il vice allenatore Riccardo Esposito al termine della gara - è veramente emozionante giocare qui".

E ancora: "Una super rimonta, Trieste ci ha messo in grande difficoltà per tre quarti ma la caratteristica della nostra squadra è quella di non mollare mai. Stiamo crescendo, nessuno da fuori avrebbe immaginato questa rimonta".

"La chiave è stata quella di aiutarsi sempre - conclude Esposito - senza mai farsi prendere dalla fretta di dover recuperare: questo ci rende imprevedibili. E poi abbiamo avuto una grande risposta da D’Argenzio, poco utilizzato nelle ultime gare, ma questa sera ci ha dato quel guizzo in più che ci serviva”.

IL TABELLINO DEL MATCH

Pallacanestro Trieste - Luiss Roma 85-88 (26-20, 26-15, 18-24, 15-29)



Pallacanestro Trieste: Ariel Filloy 19 (4/6, 3/9), Francesco Candussi 14 (5/8, 0/1), Giovanni Vildera 13 (6/14, 0/0), Luca Campogrande 12 (1/2, 3/5), Michele Ruzzier 11 (4/5, 0/3), Eli jameson Brooks 6 (1/3, 1/5), Giancarlo Ferrero 5 (1/1, 1/2), Stefano Bossi 3 (0/0, 1/3), Lodovico Deangeli 2 (1/1, 0/1), Massimiliano Obljubech 0 (0/0, 0/0), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Danny Camporeale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 20 - Rimbalzi: 39 14 + 25 (Giovanni Vildera 12) - Assist: 20 (Michele Ruzzier 7)



Luiss Roma: Tyler francis Sabin 28 (3/6, 5/9), Riccardo Salvioni 13 (4/7, 0/0), Anrijs Miska 12 (5/8, 0/1), Domenico D'argenzio 11 (0/2, 3/4), Valerio Cucci 9 (2/4, 1/6), Matteo Fallucca 6 (0/1, 2/9), Marco Pasqualin 3 (1/3, 0/3), Francesco Villa 3 (0/0, 1/1), Riccardo Murri 2 (1/1, 0/1), Matija Jovovic 1 (0/2, 0/2), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 27 - Rimbalzi: 39 17 + 22 (Riccardo Salvioni 10) - Assist: 13 (Marco Pasqualin 6)