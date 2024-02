La Virtus Roma bagna il ritorno al Palazzetto dello Sport con una netta vittoria

Una serata magica colora la ventesima vittoria della Virtus GVM Roma 1960 che batte la Carver Roma 81-67 e legittima il primo posto in classifica del girone F della serie B Interregionale. Il tutto in un esordio al Palazzetto dello Sport incantato, animato ed infuocato dalla presenza dei 2.450 presenti (che valgono il tutto esaurito).

Nota a margine ma che arricchisce di gioia una serata già felice: la vittoria di Valdiceppo (e contestuale sconfitta di Viterbo) consentono alla Virtus dunque di passare alla seconda fase con 10 punti.

Ma una serata impreziosita non solo quindi da una cornice di pubblico unica ma anche dalla presenza di Ettore Sansavini, presidente GVM Care & Research (main sponsor della Virtus Roma 1960).

Ma anche da quella di Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grande Eventi del Comune di Roma, di partner prestigiosi come Team Service, Maxibon e Mc Donald’s Italia che esordisce come sponsor della stagione, in un pomeriggio indimenticabile.

LA PARTITA

Partenza sprint dell’ex Pierclaudio Di Bello che segna due triple consecutive ma Rocchi e Whelan poi in contropiede riportano il punteggio in equilibrio.

Galli segna due triple consecutive, Rocchi prova ad intervallare con la stessa moneta, e con metà primo quarto da giocare il punteggio vede avanti la Carver sul punteggio di 16-10.

Il primo quarto si conclude 23-19 per la squadra ospite. Non manca lo spettacolo anche nella seconda frazione: la Carver prova ad alzare le marce ma la Virtus con pazienza cerca di ricucire lo strappo e con Frisari dalla lunetta coglie il primo vantaggio (26-25).

Di Bello e compagni reagiscono ancora ma è Gaston Whelan a caricarsi i suoi ed il primo tempo vede i padroni di casa avanti per 32-30.

Al rientro dagli spogliatoi la GVM prova a spingere guidata dalle iniziative di Simone Rocchi e di Gaston Whelan ma gli ospiti continuano a non mollare la presa ma anzi rilanciano e riportano la partita nuovamente sulla parità a quota 46.

I ragazzi di Tonolli rispondo all’invettiva avversaria con i canestri di Valentini e di Rocchi ma il terzo quarto è della Carver e dopo trenta minuti è 58-60 per i ragazzi di Cinecittà.

Nel quarto periodo sale in cattedra Gaston Whelan che gioca e fa giocare i suoi e con un paio di canestri incredibili segna la via dei suoi verso la vittoria.

Casale segna dalla lunga distanza, Valentini segna e subisce il fallo: è vittoria 81-67.

LE DICHIARAZIONI DI TONOLLI E SANSAVINI

Le dichiarazioni di Alessandro Tonolli: “Davvero una serata magica. Incredibile davvero quello che è successo e sono davvero felice che questa serata si sia conclusa al termine davvero di una bella partita e con una vittoria che certifica una prima fase per cui davvero faccio i complimenti ai miei ragazzi. Ho nel cuore una grande, grandissima emozione e davvero grazie a questo meraviglioso pubblico e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa indimenticabile domenica.”

Era dunque presente alla partita Ettore Sansavini, Presidente di GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano che dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024 è main sponsor della squadra. “GVM Care & Research ha scelto di affiancare la Virtus Roma 1960 perché da sempre sosteniamo l’importanza dello sport per la qualità di vita e la salute. Praticare sport è uno dei pilastri per una vita sana e come gruppo ospedaliero è nostro dovere promuovere le buone abitudini e pratiche per preservare il benessere e prevenire l’insorgenza di malattie. Inoltre la scelta è stata dettata dalla volontà di una ancor maggiore presenza sul territorio, per radicarci all’interno della comunità di tifosi e contribuire a sostenere i valori sani dello sport trai più giovani. A Roma siamo infatti presenti con 5 strutture, l’Ospedale San Carlo di Nancy, con PS, Tiberia Hospital, ICC – Istituto Clinico Casalpalocco, Santa Rita da Casca Hospital e l’RSA Beata Vergine del Rosario”, commenta Ettore Sansavini.

IL TABELLINO

VIRTUS GVM ROMA 1960 – CARVER ROMA | 81-67

Virtus Roma 1960: Banach, Petrucci 2, Whelan 27, Frisari 2, Valentini 19, Zoffoli 4, Pellegrinotti, Salomone, Rocchi 15, Giacomi 6, Fokou 3

Carver Roma: Di Bello 15, Stramandino, Ciancaglini, Benincasa 11, Rapini 13, Galli 15, Vitti 5, Fucek 2, Tiburzi, Ranucci, Pizziconi, Lucarelli 6.