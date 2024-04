Roma è tutto vero, batte Brescia e vola ai Play Off

La Oxygen Roma Basket scrive la storia. Grazie alla vittoria (76-73) contro la RMB Brixia Basket la squadra capitolina vola ai playoff della Techfind Serie A1 Lega Basket Femminile. Traguardo storico per una squadra al suo primo anno nella massima serie.

Le ragazze di coach Di Meglio hanno veramente compiuto un'impresa grazie alle ultime quattro vittorie consecutive che hanno regalato così un sogno ad occhi aperti a tutto il pubblico del Palazzetto dello Sport.

LA PARTITA

La Oxygen parte subito forte nei primi minuti e cerca di indirizzare fin dall'inizio la partita con un parziale di 11-0 guidato soprattutto da Dalma Czukor e Leia Dongue. Brescia però reagisce e non molla di un centimetro, Boothe dalla panchina dà la scossa alle proprie compagne: il primo quarto finisce 22-21.

Nel secondo quarto coach Di Meglio mescola un po' le carte lasciando in pianta stabile in campo Caterina Gilli e Giulia Natali: la mossa è vincente perché le padrone di casa, dopo le fantastiche triple di Romeo e Cupido, sfruttano bene le ripetute occasioni dalla lunetta.

Brixia nel finale si sfalda completamente perdendo diversi palloni, Roma non perdona e punisce in contropiede con Natali e Dongue: si va all'intervallo sul punteggio di 49-34. Le padrone di casa, uscite dagli spogliatoi, non levano il piede dall'acceleratore e continuano a macinare punti con Romeo e Kalu.

Le ospiti cercano di rimanere aggrappate al risultato, Garrick e Zanardi sono le ultime a mollare: il terzo quarto termina 70-48. Nell'ultimo periodo di gioco la Oxygen si adagia sugli allori e si addormenta completamente, Brixia infila un parziale spaventoso (25-4).

Coach Di Meglio chiama un timeout vitale per la propria squadra: da qui in poi si stringono i denti per resistere agli ultimi assalti bresciani ma alla fine a trionfare è la Oxygen. Roma si qualifica così ufficialmente ai playoff: traguardo storico per una squadra al primo anno di A1.

I COMMENTI POST GARA

Giuseppe Delia: "Questa sera era importante vincere per evitare matematicamente i playout sapendo che tutto quello che arrivava dopo, quindi i playoff, era extra. Questo traguardo ci rende orgogliosi, è il giusto premio per tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Un'annata tra alti e bassi, la partita di oggi ha un po' rispecchiato la nostra stagione. La partita è stata molto tesa, anche per merito di Brescia. La nostra voglia però di portare a casa questo risultato ha prevalso. Adesso chiunque ci capiterà ai playoff tra Venezia, Schio o Bologna sarà difficile. Però noi non abbiamo nulla da perdere e questa può essere proprio la nostra forza. La pressione è su di loro perché tutte e tre puntano a vincere lo scudetto. Noi andremo lì con più leggerezza e spensieratezza".

Il capitano Nicole Romeo si è presentata in conferenza stampa con tutte le altre compagne di squadra: "Questa è stata veramente una vittoria molto importante per tutte noi, abbiamo lavorato duramente questa stagione con tanti alti e bassi. Però noi fin dal primo giorno ci eravamo dati come obiettivo quello di raggiungere i playoff, adesso siamo molto contenti dio averli raggiunti. La stagione è stata veramente difficile, adesso nelle prossime due partite contro Schio e Venezia proveremo a dare il nostro massimo, vogliamo finire al meglio l'anno".

IL TABELLINO

Oxygen Roma Basket - RMB Brixia Basket 76 - 73 (22-21, 49-34, 70-48, 76-73)



OXYGEN ROMA BASKET: Diop NE, Mbaye NE, Romeo* 18 (3/6, 3/5), Dongue* 12 (3/8, 0/1), Cupido* 8 (1/2, 1/2), Natali 7 (2/5, 1/2), Bongiorno, Scarsi NE, Czukor* 8 (1/3, 2/5), Sventoraite 4 (2/2 da 2), Gilli 6 (2/5 da 2), Kalu* 13 (3/6, 0/2) Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 21/25 - Rimbalzi: 32 6+26 (Dongue 9) - Assist: 10 (Cupido 3) - Palle Recuperate: 7 (Kalu 3) - Palle Perse: 14 (Cupido 4)

RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi, Zanardi* 20 (3/6, 4/6), Tomasoni R.*, Pinardi, Louka* 13 (5/10, 1/3), Boothe 10 (3/5, 1/3), Garrick* 16 (2/4, 2/7), Skoric 9 (2/3, 1/2), Tassinari* 5 (1/4, 1/3) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 10/27 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 33 9+24 (Zanardi 8) - Assist: 12 (Garrick 3) - Palle Recuperate: 8 (Landi 3) - Palle Perse: 15 (Zanardi 3)

Arbitri: Masi A., Lupelli L., Corrias C.