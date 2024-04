Sfida Play Off per Roma, al Palazzetto dello Sport è di scena Brescia

È arrivato il momento decisivo della stagione, la Oxygen Roma Basket si appresta ad affrontare la partita più importante dell'anno: il destino delle capitoline passa tutto da

questa sfida fondamentale per la corsa ai playoff.

Nella venticinquesima giornata della Techfind Serie A1 Lega Basket Femminile, la squadra di coach Di Meglio ospita RMB Brixia Basket: palla a due domani alle ore 18:00 (diretta su LBF TV) presso il Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro 10.

Gli arbitri dell’incontro saranno Andrea Masi, Lorenzo Lupelli e Chiara Corrias. Sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara direttamente alla biglietteria dell’impianto a partire dalle ore 16:00, oppure online tramite il portale di VivaTicket. I cancelli apriranno alle ore 17:00.

Un appuntamento che la Oxygen non può proprio sbagliare soprattutto dopo gli eccellenti risultati delle ultime settimane: l'obiettivo è quello di centrare la quarta

vittoria consecutiva in campionato per ottenere così il decimo successo stagionale, tutto questo prima di affrontare in rapida successione Schio e Venezia nelle ultime due

partite.

Per le ragazze di coach Cesaro è probabilmente l'ultima occasione per raggiungere lo storico traguardo dei playoff, non possono veramente più sbagliare perché il rischio playout rimane sempre dietro l'angolo.

La gara d'andata al PalaLeonessa finì 74-62 per le padrone di casa, Zanardi con 23 punti fu semplicemente impeccabile. Adesso la Oxygen vuole trovare la sua rivincita per continuare a sognare.

Le parole di Coach Di Meglio e Leia Dongue

Coach Vincenzo Di Meglio: "Sicuramente è una partita importantissima, che ci dirà se possiamo ancora lottare per i playoff. In caso di vittoria possiamo ancora dire la

nostra, in caso di sconfitta invece dipenderemo dai risultati delle altre squadre nell'ultima giornata. Quindi da questo punto di vista sentiamo un po' la pressione di dover vincere a tutti i costi".

Leia Dongue: "Sento che è una partita con tante responsabilità ma senza alcuna pressione perché ho fiducia nel lavoro che la squadra ha fatto in settimana per affrontare questa gara. Tutti noi sappiamo che la vittoria di domani potrebbe essere un traguardo storico per Roma perché al primo anno la squadra potrebbe raggiungere i playoff. Colgo l'occasione per invitare i tifosi a venire al Palazzetto per sostenerci e lottare tutti insieme"