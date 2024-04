Con una difesa arcigna e una pioggia di triple la Virtus sbanca il Pala Megabox di Pesaro

Grazie alla solita grande difesa, e ad una vera e propria pioggia di triple nell'ultimo quarto, la Virtus Roma sbanca il Pala Megabox di Pesaro con il punteggio di 55 a 74.

Una vittoria fondamentale quella della squadra capitolina perché garantisce, ad una giornata dal termine, la matematica certezza un posto almeno tra le prime tre in griglia play off.

Ora l'ultima sfida di questa fase del torneo, domenica 21 Aprile, in casa contro la Vigor Matelica per conoscere il posto nella griglia Playoff e l'avversario da affrontare.

LA PARTITA

Parte bene la Virtus che al termine del primo quarto è avanti di +2, 16-18 il parziale. Parziale che viene incrementato nella seconda frazione quando la squadra di Tonolli si aggiudica il tempo per 14-15 e va al riposo avanti di 3, 30-33 il risultato alla fine del primo tempo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il pubblico di casa si attende la reazione della Bramante ma in realtà arriva la frazione in cui la Virtus mette la parola fine alla contesa.

Il parziale del terzo quarto è 11-17 per gli ospiti con il tabellone del Pala Megabox di Pesaro che al minuto 30 recita Bramante 41, Virtus 50.

Nel quarto finale, come accennato, la Virtus mette in pista una vera e propria pioggia di triple con Rocchi, Whelan e Casale sugli scudi. La frazione termina 14-24 per un risultato finale di 55-74 per la Virtus.

E il pubblico che ha seguito la squadra capitolina in questa lunga trasferta può davvero fare festa. Una vittoria decisiva, una vittoria che vale tanto oro quanto pesa

IL TABELLINO

Bramante Basket Pesaro - GVM Virtus Roma 55-74. Parziali: 16-18, 14-15, 11-17, 14-24.

Bramante Basket Pesaro: Cavedine ne, Delfino 13, Crescenzi, Ricci 14, Sgarzini 2, Druda ne, Ferri 4, Nicolini E., Centis 5, Stefani 2, Panzieri 8, Giampaoli 7. All. Nicolini M.