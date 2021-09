Eurobasket Roma, coach Pilot: "Scafati più avanti di noi"

Dopo la sconfitta contro Givova Scafati, Damiano Pilot, coach di Eurobasket Roma, ha fatto il punto sull'esperienza in Supercoppa in vista dell'inizio del campionato.

Eurobasket-Scafati, le parole di Pilot

"Non posso che partite con un augurio per Gianluca Santini, ragazzo che ho visto crescere e il cui infortunio di oggi non sembrava leggero. Sarà affiancato da uno staff di primo livello e sono sicuro che tornerà in campo più forte di prima. Per quanto riguarda la Supercoppa, nella competizione abbiamo avuto alti e bassi. Chiuderla con la partita di oggi lascia un po’ di amaro in bocca, ma dobbiamo essere onesti e ammettere che Scafati è al momento più avanti fisicamente e tecnicamente rispetto a noi. Nel secondo tempo ci hanno surclassato".

"Dobbiamo acquisire un po’ di chimica, sia in attacco che in fase difensiva, abbiamo fatto tanti errori e sbagliando così tanto non si va lontano. Dovremo fare tesoro delle indicazioni e degli spunti ricevuti partendo dalla consapevolezza di aver tanto da fare - ha concluso il coach - ma cercheremo di farci trovare pronti per la prima di campionato".

Foto Facebook Eurobasket Roma