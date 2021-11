La SIS Roma raggiunge il pareggio allo scadere contro il Verona

Finisce con un pareggio per 9 a 9 la sfida della SIS Roma contro la Vetrocar Verona, big match della terza giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile.

Questo pareggio porta le romane e le venete al secondo posto in classifica a pari punti, dietro al Padova primo a punteggio pieno. La SIS nel turno precedente aveva avuto la meglio per 13 a 9 delle campionesse in carica dell’Ekipe Orizzonte Catania.

La partita

La sfida tra Verona e SIS è stata una partita dai due volti. Nel primo tempo le redini del gioco sono saldamente in mano alle romane che segnano due volte con Chiara Ranalli dal dischetto e che chiudono il primo parziale sul 4-2. Nel secondo le opposte difese frenano il gioco di entrambe le squadre, e il parziale è di 1-1 con la Picozzi che si fa parare un rigore dalla Sparano. La partita cambia nel terzo tempo, quando le venete infilano un perentorio 4-0 che stravolge i valori in acqua con troppi errori nelle conclusioni. Nel quarto tempo drammatico la SIS parte forte ed in quattro minuti riequilibra la gara, raggiungendo il pareggio soltanto a 28” secondi dal termine con Avegno.

Le parole di mister Capanna

Il mister Marco Capanna ha parlato così al termine della partita: “La Vetrocar Verona come sapevamo è una buona squadra. Entrambe le squadre hanno giocato ad alto livello". Coach Capanna però riprende le sue ragazze sulla troppa frenesia per alcune gestioni di gioco e per la troppa frenesia. "Le ragazze da questa partita devono imparare a gestire le situazioni, in questo caso non lo abbiamo fatto al meglio" dice il tecnico.

Il pareggio però è visto in maniera positiva dal coach: "Siamo stati per un tempo e mezzo a rincorrere le avversarie dopo aver controllato la partita nei primi due tempi. La Vetrocar Verona ha provato a vincere sfruttando anche qualche episodio fortunato, ma non abbiamo mai mollato". Alla fine dobbiamo accettare di buon grado questo pareggio. Raccogliamo con profitto tutto quello che serve per una buona classifica, specialmente nei match-clou”.

Prossimo appuntamento

Sabato13 novembre alla piscina del Foro Italio alle ore 17, la SIS Roma affronterà la N.C. Milano partita valida per la quarta giornata di campionato.