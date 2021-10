La SIS Roma vince il big match contro l'Orizzonte Catania

Vitto per la SIS Roma che nel big match contro l'Ekipe Orizzonte Catania si impone per 13 a 9. La partita ha promosso le romane, a punteggio pieno dopo due giornate, a possibili sorprese del Campionato di pallanuoto femminile Serie A1.

La partita

Fra SIS Roma e Orizzonte Catania l'equilibrio ha retto soltanto nel primo tempo chiuso 2 a 2 e con le capitoline costrette alla rimonta. Nel secondo tempo Chiara Ranalli (autrice di 5 reti) ha trascinato le romane al parziale di 5 a 2. La SIS fa suo anche il terzo tempo con un 4-3. Nel quarto le siciliane fanno 2 a 2, ma la vittoria è delle romane.

(foto di Alessandro Sabeone)

Le parole di Marco Capanna

Mister Marco Capanna ha parlato così al termine della partita: "Risultato giusto, è stata una prestazione di livello contro una squadra fortissima ma siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. "Questo è un buon segnale, soprattutto alla seconda giornata di Campionato. Siamo all’inizio e sarà ancora lunga fino alle finali. Le squadre che possono dire la loro in questo campionato sono: Ekipe Orizzonte, Padova, Verona e ci siamo anche noi della SIS. Abbiamo ancora un grande margine di miglioramento, oggi abbiamo messo in mostra un gioco veloce ed avvolgente, però più ragionato rispetto alle precedenti uscite, la difesa ha retto bene e la Eichelberger, il nostro portiere, si è fatta trovare pronta. E poi, il gran ritmo che imprimiamo alla gara, alla fine ci premia...stavolta il sorpasso è arrivato al secondo tempo e poteva andare meglio”. Il coach ha poi continuato: "“Abbiamo iniziato a parlare subito della prossima partita. Abbiamo vinto una partita ma dobbiamo ancora dimostrare tutto ed il Campionato sarà lungo e difficile, l’attenzione deve restare alta. Sono contento per la prova di Chiara Ranalli che aveva bisogno di ritrovarsi e dimostrare in Campionato tutto il suo valore”.

I prossimi appuntamenti della SIS Roma

In settimana la SIS sosterrà un allenamento collegiale con la formazione greca del Vouliagmeni, team che partecipa alla Coppa LEN, e poi si concentrerà per la prossima giornata di campionato contro il Verona. Infatti sabato 6 novembre, a Verona la SIS avrà di fronte un’altra candidata al titolo.