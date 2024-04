Al Parco della Romanina la 22esima edizione della Maratonina Cross

Sabato 4 e domenica 5 maggio presso il Centro Sportivo Cinecittà Bettini termineranno i Giochi Scolastici 2024, il progetto organizzato dalla A.S.D. GTM e finanziato dal Municipio VII per promuovere lo sport e i sani stili di vita nelle scuole primarie del territorio.

All’iniziativa hanno partecipato più di 5mila studenti (di 250 classi dalla terza alla quinta) di 14 IC e 30 Plessi scolastici del settimo municipio che si sono sfidati in attività quali salto in lungo da fermo, il lancio della palla da 1 kg, la corsa di velocità (30 m), la corsa ostacoli (30 m), percorso motorio e una maratonina. I finalisti nella giornata finale dei Giochi Scolastici di sabato mentre tutti i partecipanti potranno partecipare (domenica 5 maggio) alla XXII Maratonina Cross nel Parco della Romanina (via Schiavonetti). Durante la giornata saranno promosse promosse esibizioni di karate, ginnastica artistica, danza moderna, balli di gruppo, fitness, tiro con l’arco (con la A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina), scherma e altro in collaborazione con le Federazioni Sportive e le Associazioni del territorio. Inoltre In collaborazione con la FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) ed il CIP Lazio (Comitato Italiano Paralimpico), coinvolgerà nella manifestazione atleti diversamente abili, che oltre a partecipare alla festa sportiva, verranno inseriti nelle categorie a loro più idonee e parteciperanno alla Maratonina Cross. Per permettere la coesione sociale e l’accessibilità delle attività sportive la partecipazione è gratuita.

"Anche quest'anno” - ha dichiarato il Presidente della A.S.D. GTM, Gianni Disperati – “la Maratonina Cross affiancherà l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL), in particolare la sezione di Roma 'Vanessa Verdecchia', nel ricordo dei 10 anni della scomparsa di Federico Civolani, già atleta GTM. Inoltre, daremo spazio all'Associazione Il Sorriso di Mok Italia, che offre il suo aiuto a tantissimi bambini in Benin, realizzando scuole e sostenendo numerosi progetti umanitari. Sarà con noi anche LIBERA, una rete di associazioni e cooperative sociali coinvolte in un impegno contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità. Non a caso, un'area del parco è stata denominata 'Parco della Memoria', dove sono state piantate 27 querce a ricordo dei 27 magistrati uccisi dalle mafie".