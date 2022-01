Servizi alla persona, alla casa, alla famiglia: ecco l’app che ci semplifica la vita

Casa, famiglia, anziani, salute, persona...quando si tratta di trovare soluzioni in questi ambiti, per noi, gente qualunque, la vita può farsi davvero molto dura: sapete riparare un tubo che perde? Riuscite a trovare il giusto tempo da dedicare a un anziano o a un bambino? Ogni quanto riuscite a pulire casa come si deve? Insomma, piccoli e grandi problemi che, tra lavoro, impegni quotidiani e poca esperienza, finiscono per rappresentare difficoltà reali che, volenti o nolenti, dobbiamo riuscire a gestire ogni singolo giorno.

Certo, mica dobbiamo per forza far tutto da soli. Sulla piazza romana, il mercato offre una gamma considerevole di badanti, baby sitter, psicologi, personale delle pulizie, elettricisti, idraulici, fabbri, dogsitter, imbianchini, personal trainer, personal shopper, assistenti informatici… insomma, aggiungetene quanti ne volete, perché ciò che vi serve, c’è senz’altro!

La parte complicata, piuttosto, è un’altra: trovare il giusto professionista che sappia darci una mano in tempi rapidi e a prezzi abbordabili. E Dio solo sa di quante mani avremmo bisogno per fare tutto e per farlo bene!

Quel che serve, insomma, è un punto di riferimento a cui potersi rivolgere, dove siano reperibili, all’occorrenza, tutti i possibili professionisti di cui necessitiamo. Meglio ancora se presenti in un’unica piattaforma integrata, in grado di mostrarci in maniera trasparente i prezzi di ciascuna prestazione offerta e i pareri di chi ne ha usufruito prima di noi. Una bella sfida, insomma. Però, è proprio quando il gioco si fa duro che arriva in nostro aiuto il digitale con le sue armi più efficaci: user experience e user interface.

Arriva a Roma l’applicazione “dal volto umano” facile e intuitiva

AssistApp, l’applicazione gratuita “dal volto umano” lanciata su Roma da un team di imprenditrici, si propone proprio come facilitatore della vita quotidiana dell’utente, offrendo un’ampia gamma di servizi professionali, garantiti da una previa e accurata verifica sulle competenze dei professionisti coinvolti.

Insomma, AssistApp è una piattaforma web con app integrata che, in modo semplice e intuitivo per l’utente, trova la soluzione più adatta ai tanti problemi che ci complicano la vita. E se il servizio che cerchiamo non dovesse essere presente in piattaforma, è probabile che presto lo sarà, in quanto l’app è in continuo aggiornamento, sempre aperta a nuovi servizi e a ospitare nuove professionalità, anche le più improbabili, dal ghostwriter all’illustratore, fino all’esperto di Equitalia. E sì, in quest’ultimo caso, è meglio trovarne uno bravo!

In ogni caso, la garanzia di qualità dei servizi proposti è affidata, non solo alla serietà del professionista, ma anche a un call center, sempre a disposizione dell’utente, in grado di seguire tutto il flusso operativo dell’ordine, che si concluderà con la valutazione finale da parte dell’utente stesso.

Certamente un’ulteriore prova della qualità del servizio offerto, perché, si sa, una buona recensione spesso vale più di mille garanzie.