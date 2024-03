ARomacipiace il Maritozzo | Qual è il maritozzo preferito dai romani? La classifica la fate voi: ecco come votare

È diventato uno dei simboli culinari di Roma, star di instagram e tik tok, al pari della carbonara. Dolce tipico, dalla storia diventata leggenda, se si viene nella Capitale e non si assaggia si commette sacrilegio. Sì, il protagonista della nuova sfida di ARomacipiace è sua maestà il Maritozzo, la pagnotella impastata con farina, uova, miele, burro e sale, tagliata in due e riempita con panna, tanta panna. Tanto semplice da non essere mai banale, il maritozzo è nei cuori dei romani per i quali non è solo un dolce, ma un' autentica istituzione.

"Me stai de fronte, lucido e ’mbiancato, la panna te percorre tutto in mezzo, co ’n sacco de saliva nella gola, te guardo ’mbambolato e con amore. Me fai salì er colesterolo a mille, lo dice quell’assillo d’er dottore, ma te dirò, mio caro maritozzo, te mozzico, poi pago er giusto prezzo!"

Ignazio Sifone, poeta e carpentiere romano



Un rito, un'abitudine, una tradizione sedimentata nell'album dei ricordi di tanti, ma anche nella quotidianità. Il maritozzo infatti evoca ricordi, quelli dell'infanzia, legati magari a un posto del cuore dove si andava da piccoli. Quei posti onorati ancora oggi o sostituiti con altri, evocanti altrettanta bellezza. Con #ARomacipiace - il Maritozzo, contest in collaborazione con Fattoria Latte Sano, andiamo a caccia proprio di quei posti. E a segnalarli e votarli sarete proprio voi lettori, fino ad arrivare a eleggere il maritozzo preferito dai romani e a stilare una top 10 che sarà tutta da provare.

Come votare

Come sempre le fasi sono diverse. Eccole di seguito.

NOMINATION - La prima è una fase di nomination. Andrà avanti dal 25 marzo al 5 aprile, alle 23.59. Viene pubblicato quest'articolo, rilanciato anche su Facebook e su Instagram: gli utenti potranno esprimere la propria preferenza commentando l’articolo stesso sui social (Non appena disponibili inseriremo qui i link). Basterà inserire il nome e la via del locale nei commenti su facebook o su instagram (1 punto). Oppure commentare quest'articolo, scaricando l'app di RomaToday, lasciando il nome e l'indirizzo del vostro maritozzo preferito (5 punti). Si procederà quindi al conteggio e i 5 locali che hanno raccolto più punti nomination accederanno direttamente alla quarta fase, quella di finale.

ATTENZIONE. Non sono ammesse nomination provenienti dallo stesso ip.

SCARICA L'APP DI ROMATODAY E NOMINA IL TUO MARITOZZO PREFERITO

SECONDA FASE - Andrà avanti dal 8 aprile a sabato 13 aprile (alle 23.59). E' la fase di semifinale. Accedono a questa fase i 20 locali che seguono i primi cinque tra i più nominati. Attraverso un sondaggio aperto inserito in un articolo, i lettori potranno votare, scegliendo tra i 20 maritozzi semifinalisti. In aggiunta si potrà commentare tramite l'app di RomaToday (qui per scaricarla) lasciando un commento con il maritozzo preferito: il commento darà diritto a 5 punti che si sommeranno a quelli ricevuti nei sondaggi. I 5 maritozzi che riceveranno più preferenze andranno in finale.

TERZA FASE - Durante la terza parte del concorso (dal 15 al 20 aprile), i 10 maritozzi più votati verranno presentati attraverso un articolo dedicato, in modo che gli utenti possano conoscere meglio i vari locali, quindi valutare la scelta da effettuare poi in finale.

LA FINALE - Infine, nella quarta e ultima parte (dal 22 al 29 aprile alle 23.59), i lettori d RomaToday potranno eleggere il vincitore, scegliendo tra i 10 maritozzi. Pubblicheremo un articolo, contenente un sondaggio, grazie al quale ognuno potrà votare. In aggiunta si potrà commentare tramite l'app di RomaToday (qui per scaricarla) lasciando un commento con il maritozzo preferito: il commento darà diritto a 5 punti che si sommeranno a quelli ricevuti nei sondaggi.

Il maritozzo che riceverà più voti sarà la vincitore e sarà eletto il maritozzo dei maritozzi dei romani.