Maratona di Roma 2024: metro chiuse, bus deviati e cancellati. Tutte le informazioni

Domenica 17 marzo torna la l’Acea Run Rome The Marathon, giunta alla sua 29° edizione. Alle 8:30, con partenza dai Fori Imperiali, si sfideranno 40.000 atleti lungo le vie della città Eterna. Per permettere lo svolgimento della gara e, soprattutto, l’allestimento dei percorsi, da venerdì 15 marzo, fino al termine della manifestazione, diverse linee del trasporto pubblico saranno modificate o cancellate.

Trasporto pubblico venerdì 15 e sabato 16 marzo

Ci saranno novità per quanto riguarda tram, bus e metro. Da inizio servizio fino al termine della manifestazione sportiva, sarà chiusa la stazione della metro Colosseo. In alternativa si potranno utilizzare le fermate Circo Massimo o Cavour. Dato che dalle ore 20 di venerdì 15 alle ore 5.30 di sabato 16 e dalle ore 20 di sabato 16 a fine servizio sarà chiusa al transito via dei Fori Imperiali (tratto L.go Corrado Ricci/P.za del Colosseo) , verranno deviate le 51–75-85–87–118-nMB–n3d–nMC.

La Linea 51 osserverà il percorso normale da San Giovanni a via Labicana poi via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B "Circo Massimo" piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana.

La linea 75 sarà deviata, in entrambe le direzioni, tra piazza del Colosseo e Santa Maria Maggiore in via Labicana, via Merulana, piazza dell'Esquilino

Linee 85 e 87, in entrambe le direzioni tra piazza del Colosseo e piazza Venezia, saranno deviate su via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo (al ritorno, in direzione San Giovanni, i bus percorrono via dei Cerchi), via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia

La linea 118, da piazza di Porta Capena, devia in via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, piazza d'Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena

La linea notturna nMB in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo, devia in via Cavour, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo. In direzione Rebibbia, da piazza del Colosseo devia in via Labicana, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, piazza dell'Esquilino.

La linea notturna n3D in direzione piazzale Ostiense farà questo percorso: da piazza Santa Croce in Gerusalemme, via Nola, via La Spezia, piazzale Appio, piazza Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano, via Amba Aradam, piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena e viale Aventino

La linea notturna nMC, in direzione piazza Venezia, viaggia da via Amba Aradam, prosegue per via Druso, piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, piazzale Porta Capena e via del Circo Massimo. Normale itinerario, invece, in direzione Pantano.

Trasporto pubblico sabato 16 e domenica 17 marzo

Sono previsti ulteriori cambiamento nel trasporto pubblico di superficie nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo.

Sabato, la linea nMB proveniente da Rebibbia giunta in via Cavour passa per via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano, via dell'Amba Aradam, piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino e, da lì, osserva il normale itinerario di linea. Per le corse provenienti da metro Laurentina si osserva l’itinerario festivo. La corsa proveniente da metro Laurentina osserva il normale itinerario di linea festivo deviato.



Domenica 17 marzo, la linea n3D viaggia da piazza Santa Croce in Gerusalemme, devia in via Nola, via La Spezia, piazzale Appio, piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano, via dell'Amba Aradam, piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, normale itinerario di linea.

La linea nMC proveniente da Pantano da via dell'Amba Aradam prosegue per via Druso, piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla, piazza Porta Capena, via del Circo Massimo.

Durante la gara, complessivamente saranno sospese 9 linee (2, 3L, 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628), altre 9 saranno deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3) mentre saranno 55 i collegamenti limitati (8, 19Nav, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, H, C6 e C8).

Per quel che riguarda i collegamenti bus gestiti dalla Roma Tpl, durante la corsa la linea 226 non raggiungerà il capolinea di piazza Mancini, fermandosi a viale di Tor di Quinto per poi tornare indietro verso il capolinea di Grottarossa; la 982 non raggiungerà viale della XVII Olimpiade, si fermerà all'altezza della stazione di San Pietro e da qui tornerà verso Quattro Venti; la C6 non arriverà a San Paolo/viale Baldelli, limitando le corse a viale Marconi altezza via Francesco Grimaldi e da qui riprendendo il percorso verso il cimitero Flaminio; infine la C8 non arriverà a Baldelli/San Paolo fermandosi a via Giustiniano Imperatore altezza largo da Vinci e da qui riprendendo il percorso verso il capolinea del cimitero Laurentino.