Centrifughe di frutta e verdura, concentrato di benessere dai mille colori

Ci sono i caffè, i cappuccini, le spremute, i tè e le tisane e poi ci sono le centrifughe (o centrifugati) di frutta e verdura. Bevande sostanziose scelte sempre da più clienti al bar per la colazione, il pranzo, la merenda.

Ma perché le centrifughe sono così amate e perché fanno così bene? Ecco tutto quello che bisogna sapere su queste bevande alleate della salute e della linea.

Cos'è un centrifugato

Sono diversi i modi per definire questo concetrato di benessere da bere fino all'ultimo sorso. Centrifuga, centrifugato, estratto? Sono la stessa cosa. Si tratta di una bevanda ottenuta frullando frutta o verdura attraverso un apposito strumento chiamato estrattore. Questo ha il compito di separare succo e polpa dalla buccia, realizzando un succo di frutta al 100% naturale.

La differenza tra centrifuga e frullato

Nella centrifuga, a differenza del frullato, non c'è aggiunta di altro. Solo e soltanto frutta. Nel frullato, invece, c'è l'aggiunta di latte fresco o di alternative al latte (latte di soya, di riso, di avena, etc.). C'è poi il frappè che, invece, prevede l'aggiunta di gelato alla frutta.

Una bevanda stagionale

Gli abbinamenti per realizzare una buona centrifuga sono svariati e, i bello, è che cambiano di stagione in stagione, a seconda della frutta e della verdura di quel periodo. Dunque la centrifuga è una bevanda salutare da bere tutto l'anno, in tutte le stagioni appunto, sapendo di sorseggiare sempre qualcosa di nuovo, accattivante e carico di vitamine per l'organismo.

Divertirsi con i colori

Ci si può davvero sbizzarrire con le centrifughe e lasciarsi ispirare dai colori. Dal verde del cetriolo, del kiwi, della menta, del basilico, all'arancio delle carote e delle arancia. Dal rosso delle fragole, delle rape e del melograno, al viola del radicchio, dei mirtilli e delle more. La centrifuga conquista prima la vista e poi il palato.

Che carica di energia

L'estrazione a freddo di frutta e verdura, gli abbinamenti proposti dagli esperti, l'assenza di zuccheri aggiunti e di altri alimenti grassi, rende le centrifughe un toccasana per combattere i malanni di stagione (raffreddori, influenza), aiuta a combattere stanchezza, stress, ansia, favorisce la concentrazione, aiuta a sentirsi leggeri ma carichi per tutta la giornata. Per questo anche i nutrizionisti spesso consigliano questa vitaminica bevanda nei programmi alimentari.