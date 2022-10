Il miglior bar di Roma? Lo scelgono i lettori di RomaToday

Il Bar è la scenografia quotidiana di veri e propri rituali, un luogo sacro alla romanità: il caffè veloce al bancone, la solita sfogliata ai quotidiani, il cornetto e la bomba, l’aperitivo con i soliti, un panino al volo o il “tramezzo” per pranzo, il gelato con i bambini, ma anche l’immancabile “se vedemo davanti al bar”.

Come votare il miglior bar di Roma I lettori di Roma Today, attraverso le quattro fasi del concorso, potranno votare il proprio bar preferito decretando, quindi, chi sarà il vincitore.



Fase 1 - Dal 3 al 8 ottobre Durante la fase di apertura verrà pubblicato un articolo, rilanciato anche su Facebook e su Instagram: gli utenti potranno esprimere la propria preferenza commentando l’articolo stesso sui social. Basterà inserire il nome e la via del bar nei commenti su facebook o su instagram (1 punto). Oppure commentare l'articolo, scaricando l'app di RomaToday, lasciando il nome e l'indirizzo del bar (3 punti). Si procederà quindi al conteggio e i 5 bar che hanno raccolto più punti nomination accederanno direttamente alla quarta fase, quella di finale.



Fase 2 - Da 10 al 15 ottobre



Accedono a questa fase i 20 bar che seguono i primi cinque tra i più nominati. Dovranno affrontare una sorta di semifinale

Attraverso un sondaggio aperto inserito in un articolo, i lettori potranno votare, scegliendo tra i 20 bar semifinalisti. I 5 che riceveranno più preferenze andranno in finale. Fase 3 - Dal 17 al 22 ottobre



Durante la terza parte del concorso, i 10 bar finalisti verranno presentati attraverso un articolo dedicato a ciascuno, in modo che gli utenti possano conoscere meglio i vari locali, quindi valutare la scelta da effettuare poi in finale.



Fase 4 - Dal 24 al 29 ottobre



Infine, nella quarta e ultima parte, i lettori d RomaToday potranno eleggere il vincitore, scegliendo tra i 10 bar finalisti.

Su Facebook e Instagram verrà pubblicato un articolo, contenente un sondaggio, grazie al quale ognuno potrà votare. Il bar che riceverà più voti sarà il vincitore ed eletto il bar del cuore di Roma.

Il bar rivela chi sei, perché ogni romano ha le sue "sacre abitudini". C'è chi prende sempre il solito (caffè, cappuccino, caffellatte), chi nel tempo ha iniziato ad apprezzare le alternative salutiste, quelle senza caffeina ma comunque energizzanti (orzo, ginseng, tè), quelle amiche della dieta (centrifughe, spremute). C'è chi il caffè se lo studia: prima lo guarda, poi lo annusa e solo dopo lo assaggia, perché sa bene quali sono i segreti per riconoscere un buon caffè. C'è chi lo beve di fretta, prima di scappare al lavoro, all'università, a prendere i figli a scuola, etc. etc.

Il bar a Roma è un mito. Rievoca le scene dei grandi film, quelli con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Gigi Proietti e ognuno ha il suo bar del cuore, che sia sotto casa o dall'altra parte della città.

Torna #aromacipiace

Torna l'appuntamento con #aromacipiace, il contest per scegliere il meglio di Roma. Sarete ancora voi i protagonisti di questo contest che eleggerà il migliore bar di Roma: nomination e sondaggi saranno affidate a voi per aiutarci a raccontare un altro pezzo di romanità. Perché il bar a Roma è innanzitutto un centro sociale. Si parla di calcio, di politica, di televisione e di tasse. Qui trovi il chiacchiericcio delle mamme, radunate dopo aver accompagnato i figli a scuola e le comitive dei pensionati che si radunano per un “tresettino” pomeridiano e una Vecchia Romagna.

“Facciamoci un caffè al bar, offro io”, è d’obbligo se incontri un vecchio amico per caso, te lo impone Roma e la sua anima più profonda, il rispetto e l’ospitalità che è poi quello che distingue l'Urbe da altre città. Perché il bar è un prolungamento di casa tua e il barista è un personaggio cinematografico, uno psicologo acuto che sa indovinare i tuoi desideri: silenzioso con i malinconici, sornione o civettuolo con le signore, un po’ orso e un po’ materno con i ragazzini che comprano ancora le Goleador a 10 cent. Il barista di fiducia ricorda sempre con cosa fai colazione, non devi chiedere il tuo aperitivo preferito, intuisce se quel giorno ti gira storto e, allora, gira le spalle al bancone e tace.

Con queste premesse il miglior bar di Roma è il bar del vostro cuore, dove magari i cornetti non sono i più buoni di Roma, ma che, con la battuta del titolare, con la chiacchiera con il collega, con i giornali di carta ancora disponibili per la sfogliata, diventa il luogo a cui non rinuncereste mai. Per un caffè, un tramezzino, un aperitivo.

