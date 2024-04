ARomacipiace | Si sceglie il maritozzo preferito dai romani. In 10 in finale: ecco come votare

Ci siamo: dopo un mese intenso di nomination, voti ed eliminazioni, è tutto pronto per scegliere il maritozzo preferito dai romani. Il contest, in collaborazione con Fattoria Latte Sano, anche questa volta non ha tradito le attese con un'enorme partecipazione in tutte le precedenti fasi che hanno portato a selezionare i 10 locali finalisti. Un contest che punta a mettere in evidenza non solo la qualità, in questo caso del maritozzo, ma anche tutto ciò che dietro un prodotto così tipicamente romano si nasconde. Ecco perché talvolta mancano i pluripremiati nelle rinomate guide gastronomiche, a vantaggio di locali sperduti, di periferia, che vantano un legame strettissimo con la propria clientela.

L'elenco delle 10 finaliste L'elenco dei 10 finalisti

Si è arrivati a questo elenco con una prima fase di nomination che ha visto emergere cinque maritozzi. Ecco nel loro ordine d'arrivo.

Regoli via dello Statuto 60

Maritozzaro via Ettore Rolli 50

Maritozzo Rosso vicolo del Cedro, 26

Bar Mimose Via Menippo 12

Garden Bar Via Sampiero di Bastelica, 100

C'è poi stata una semifinale, con sondaggio e voti tramite app. Ne è emersa un'ulteriore cinquina. Eccola di seguito nell'ordine di arrivo.

Romoli viale Eritrea, 142

Bar Iacobini viale Tirreno, 61

Massaro Bakery via Andrea Doria 21

Andreotti via Ostiense, 54b

Grossi piazza Giuseppe Cardinali, 26

Come si vota

Si vota ora per la finale e si annuncia uno scontro durissimo. Si voterà fino a sabato 27 aprile alle 23.59. Si vota nel sondaggio in fondo a questa pagina, scegliendo il maritozzo preferito tra i 10 presenti. Inoltre sull'app di RomaToday (qui il link per scaricarla se non l'avete) è possibile commentare con il nome del maritozzo che intende votare. Il commento vale 5 voti e andrà, in sede di contegio finale, ad essere sommato con i voti ottenuti nel sondaggio. ATTENZIONE: un utente può lasciare un solo commento. Gli altri commenti, pur lasciati a distanza di giorni, non saranno ritenuti validi.